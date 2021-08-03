100-летний британец считает секретом своего долголетия вредные привычки
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100-летний британец считает секретом своего долголетия вредные привычки

3:02:518/3/2021Фото: pixabay
0

Мужчина обожает сладости и ставки на скачки.

Житель Британии дожил до 100 лет

100-летний мужчина из британского города Шрусбери считает, что дожил до своего возраста благодаря вредным привычкам. Кит Мартин (Keith Martin) родился в 1921 году и большую часть жизни проработал агротехником. Единственным исключением была Вторая мировая война: в начале 1940-х он записался в Королевские военно-воздушные силы и служил радистом на бомбардировщике, а в 1944 году участвовал в высадке войск союзников в Нормандии. У него двое детей, двое внуков и трое правнуков.

Когда у него спрашивают, в чем секрет долгих лет жизни, то мужчина начинает перечислять свои увлечения – гольф, лошади и сладости. Если раньше он был заядлым игроком в гольф, то с возрастом он переключился на скачки и постоянно делает ставки. А еще он любит кремовый пудинг и пирожки с заварным кремом.

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Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
03.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
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