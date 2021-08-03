100-летний британец считает секретом своего долголетия вредные привычки

100-летний мужчина из британского города Шрусбери считает, что дожил до своего возраста благодаря вредным привычкам. Кит Мартин (Keith Martin) родился в 1921 году и большую часть жизни проработал агротехником. Единственным исключением была Вторая мировая война: в начале 1940-х он записался в Королевские военно-воздушные силы и служил радистом на бомбардировщике, а в 1944 году участвовал в высадке войск союзников в Нормандии. У него двое детей, двое внуков и трое правнуков.
Когда у него спрашивают, в чем секрет долгих лет жизни, то мужчина начинает перечислять свои увлечения – гольф, лошади и сладости. Если раньше он был заядлым игроком в гольф, то с возрастом он переключился на скачки и постоянно делает ставки. А еще он любит кремовый пудинг и пирожки с заварным кремом.