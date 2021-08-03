Что можно и нельзя кушать в пост в августе 2021 года?

Один из многодневных постов, который установлен для православных, ежегодно начинается 14 августа. Он установлен с целью подготовки своей души к празднованию великого двунадесятого праздника христиан - Успения Пресвятой Богородицы. Он длится 14 дней и заканчивается накануне праздник - 27 августа.
Этот пост приравнивается по строгости к Великому посту, но не является таким же длительным. Пост называется Успенским.
У каждого многодневного поста смысл заключается в том, чтобы верующий человек мог подготовить свою душу к празднованию великого праздника, мог духовно приблизиться к Господу, поработать над своими страстями и слабостями, которые нас изо дня в день искушают, а также во время поста принято каяться в своих грехах на исповеди, а также посещать причастие.
Для каждого верующего пост проходит по-разному. Для кого-то это мучение, а для кого-то это светлый период. Считается, что чем тяжелее человеку соблюдать пост, тем больше работы ему нужно провести над собой, поскольку пост призван не для наказания человека, а для того, чтобы он мог полностью осознать свои физические слабости, которые мешают ему расти духовно.
Чаще всего у человека со словом пост ассоциируется ограничение в питании. В Успенский пост эти ограничения действительно довольно строгие, поскольку в каждый день этого поста то запрещено есть мясо, мясо птицы, яичные и молочные блюда. Только в один день разрешается употреблять рыбу, этот день выпадает на праздник Преображения Господня. Также в него можно выпить немного церковного вина.
Однако запрет на вкушение скоромной пищи является только одним из инструментов, призванным укротить физические желания. Также в пост стоит ограничить просмотр телевизора, сидение в интернете, праздное времяпрепровождение. Стоит ограничить себя в сквернословии, совершение дурных поступков. Любое дело, которое противоречит православным традициям, во время поста является запрещенным.
Что можно есть в Успенский пост?
Для вашего удобства мы составили подробный календарь питания на каждый день Успенского поста, сверяясь с которым вы можете определить для себя те блюда, которые разрешены в тот или иной день.
Кому нельзя соблюдать пищевые ограничения?
Как мы уже сказали выше, ограничения в продуктах питания являются не единственным и не главным требованием поста. Не стоит соблюдать ограничение в питании тем людям, которые не обладают крепким здоровьем, находится на стадии выздоровления или непосредственно в момент лечения.
Для того, чтобы определить, можно ли вам соблюдать пищевые ограничения, вам следует посоветоваться с вашим лечащим врачом, которые ответит - не повредят ли вам такие ограничения.
Допускается послабление для беременных и кормящих женщин, для пожилых и ослабленных людей, для тех, кто занят очень тяжелым физическим трудом, а также для маленьких детей. Во всех остальных случаях меру поста для себя вы можете определить сами, а если вы не понимаете, как разрешить для себя этот вопрос, вы всегда можете посоветоваться со священником в храме либо с вашим духовным наставником.