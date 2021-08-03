Стена айсберга рухнула прямо на гостей в Музее Титаника
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Стена айсберга рухнула прямо на гостей в Музее Титаника

3:37:098/3/2021Фото: Getty Images
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Три человека пострадали, их пришлось госпитализировать.

Стена айсберга обрушилась прямо на гостей

3 человека пострадали во время обрушения стены айсберга в Музее Титаника в штате Теннеси. Произошло это в минувший понедельник, 2 августа. Как сообщили владельцы музея, пострадавших гостей госпитализировали. Пока неизвестно, что вызвало обрушение.

- Излишне говорить, что мы не ожидали, что произойдет подобный инцидент, поскольку безопасность наших гостей и членов экипажа всегда на первом месте, - написали владельцы в Facebook. - Мы гордимся качеством нашего обслуживания и принимаем меры для обеспечения соблюдения соответствующих правил техники безопасности.

После происшествия аттракцион закрыли. Отметим, что на сайте музея написано, что этот аттракцион позволяет гостям погулять по помещениям Титаника и почувствовать себя настоящими пассажирами лайнера, который затонул из-за айсберга.

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НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
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НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
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03.08
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