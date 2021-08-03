Что означает Новолуние в знаке Льва и как зарядиться энергией лунного светила на весь оставшийся год 8 августа 2021 года
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
03.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Что означает Новолуние в знаке Льва и как зарядиться энергией лунного светила на весь оставшийся год 8 августа 2021 года

5:20:578/3/2021Фото: pxhere
0

Избыток энергии можно направить на завершение уже начатых дел, на пересмотр своих приоритетов и построения планов на ближайший месяц.

луна
Обновление Луны состоится во Льве

Новолуние, которое состоится 8 августа и будет последним новолунием лета 2021 года, пройдёт в созвездии Льва в 16:50 по московскому времени. Астрологи называют это новолуние роковым, поскольку Лев, как представитель огненной стихии, будет пробуждать у людей агрессивность и невероятное стремление у лидерству.

Новолуние пройдёт в аспекте с Ураном, который повлияет так, что основную массу трудностей люди будут испытывать в общении с противоположным полом.

Когда обновление лунного цикла происходит в созвездии Льва и, у всех людей будет возникать потребность проявить свои самые лучшие качества, причём это будет выражено слишком ярко, а когда человек достигнет цели, его может охватить чувство тревоги, паники и растерянности, поскольку не будет понимания того, что нужно ещё сделать. Постарайтесь в этот день воспринимать критику адекватно и делать из неё правильные выводы.

Сильнее всего будут страдать люди, которые и так от природы наделены лидерскими качествами, их поведение будет граничить с высокомерием и показательным эгоцентризмом. Однако, если вы вы умеете хорошо контролировать свои эмоции, то можно обернуть влияние этого рокового новолуния себе на пользу.

Избыток энергии можно направить на завершение уже начатых дел, на пересмотр своих приоритетов и построения планов на ближайший месяц.

Лучше всего себя будут ощущать люди, связанные с творчеством, любые преграды для них окажутся легко преодолимыми.

В  это время благоприятно делать добрые дела и преподносить подарки для своих близких и любимых людей. Можно менять имидж, ухаживать за собой и менять стрижки, посещать развлекательные мероприятия.

Не стоит в любое новолуние приниматься за выполнение новых дел и сложных ответственных проектов. Не рекомендуется в новолуние задумываться о смене работы и предпринимать шаги в этом направлении.

В собственном жилье и на садовом участке хорошо наводить порядок.

Рекомендуется в новолуние отказаться от проведения любых финансовых операций, а также от совершения крупных покупок.

Если вы очень эмоциональный человек, в этот день рекомендуется больше времени проводить в одиночестве и ограничивать любое общение, даже по телефону.

Благоприятно проводить профилактические мероприятия, направленные на улучшение собственного здоровья. Можно устроить разгрузочный день или заняться чисткой организма.

3 августа - особый праздник: что категорически нельзя делать
Трагедия в Подмосковье: полицейского убили на руках у жены
Девушка выгнала отца из дома из-за еды
Нападение на россиянок на девичнике: почему вмешалась Госдума
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Наследница больна: этот диагноз поставили дочке Лолиты с рождения
Истощал на 12 килограммов: беда случилась с Лепсом
Сразу 6 генералов внезапно скончались на Кубе: что произошло
Школьник зарезал отчима и избежал тюрьмы: почему это произошло
новолуниеособенности дняноволуние во Льве
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вы проведете 8 августа?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Что означает Новолуние в знаке Льва и как зарядиться энергией лунного светила на весь оставшийся год 8 августа 2021 года
5:20:57 8/3/2021
Что означает Новолуние в знаке Льва и как зарядиться энергией лунного светила на весь оставшийся год 8 августа 2021 года
В Москве прохожий вколол 15-летней девочке неизвестное вещество и отравил ее
5:19:10 8/3/2021
В Москве прохожий вколол 15-летней девочке неизвестное вещество и отравил ее
Убившего жену фотографа Лошагина выпустят из колонии раньше срока
5:15:41 8/3/2021
Убившего жену фотографа Лошагина выпустят из колонии раньше срока
БердскПутешественник Максим Сибирский вернулся в Абакан на велосипеде, но пообещал вернуться в Бердск
5:09:11 8/3/2021
Путешественник Максим Сибирский вернулся в Абакан на велосипеде, но пообещал вернуться в Бердск
Певица Макsим начала сама дышать через кислородную маску
5:03:52 8/3/2021
Певица Макsим начала сама дышать через кислородную маску
Суд приговорил Любовь Соболь к полутора годам ограничения свободы
4:56:30 8/3/2021
Суд приговорил Любовь Соболь к полутора годам ограничения свободы
Полицейский покончил с собой во дворе дома в Новосибирске из-за измены невесты
4:47:46 8/3/2021
Полицейский покончил с собой во дворе дома в Новосибирске из-за измены невесты
БердскПочему 54-летний водитель Toyota Caldina чуть не наехал на детей в Южном микрорайоне Бердска, ответили в МВД
4:43:56 8/3/2021
Почему 54-летний водитель Toyota Caldina чуть не наехал на детей в Южном микрорайоне Бердска, ответили в МВД
Когда в мире появится коллективный иммунитет к коронавирусу: Сравниваем Россию с США, Швецией и Израилем
4:42:37 8/3/2021
Когда в мире появится коллективный иммунитет к коронавирусу: Сравниваем Россию с США, Швецией и Израилем
22 010 новых зараженных коронавирусом выявили в России 3 августа
4:26:27 8/3/2021
22 010 новых зараженных коронавирусом выявили в России 3 августа
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
03.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
More stories to check out before you go
Keep on reading
Росздравнадзор расследует тяжелый случай заболевания коронавирусом после вакцинации в БердскеПо словам главврача Бердской ЦГБ Аллы Дробинской, нужно выяснять, когда погибшая на самом деле сделала прививку. Уже подтверждаются смертельные случаи привитых от ковида.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Жуткое ДТП на трассе Р-256 по Бердском: Грузовик с прицепом вытолкнул в кювет иномарку под Искитимом- видеоНа месте происшествия находятся две кареты скорой помощи. Одна из них - реанимобиль. Известно, что за рулем "Ниссан" находилась девушка, которая вылетела на встречку.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Полуголая женщина полыхала на автобусной остановке в НовосибирскеОчевидцы происшествия стали тушить пострадавшую при помощи огнетушителей. Приехавшая на вызов «скорая» забрала неизвестную в ожоговое отделение.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Подробности трагедии: Скончался терявший сознание 8-летний мальчик после отказа в медпомощиИдет внутрибольничная служебная проверка, уже создана комиссия. Вероятно, потом будет и проверка Минздрава, и Следственного комитета.Курьер Среда
Group 3
Отменить
' ' '
' ' '