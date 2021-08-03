Что означает Новолуние в знаке Льва и как зарядиться энергией лунного светила на весь оставшийся год 8 августа 2021 года

Новолуние, которое состоится 8 августа и будет последним новолунием лета 2021 года, пройдёт в созвездии Льва в 16:50 по московскому времени. Астрологи называют это новолуние роковым, поскольку Лев, как представитель огненной стихии, будет пробуждать у людей агрессивность и невероятное стремление у лидерству.
Новолуние пройдёт в аспекте с Ураном, который повлияет так, что основную массу трудностей люди будут испытывать в общении с противоположным полом.
Когда обновление лунного цикла происходит в созвездии Льва и, у всех людей будет возникать потребность проявить свои самые лучшие качества, причём это будет выражено слишком ярко, а когда человек достигнет цели, его может охватить чувство тревоги, паники и растерянности, поскольку не будет понимания того, что нужно ещё сделать. Постарайтесь в этот день воспринимать критику адекватно и делать из неё правильные выводы.
Сильнее всего будут страдать люди, которые и так от природы наделены лидерскими качествами, их поведение будет граничить с высокомерием и показательным эгоцентризмом. Однако, если вы вы умеете хорошо контролировать свои эмоции, то можно обернуть влияние этого рокового новолуния себе на пользу.
Избыток энергии можно направить на завершение уже начатых дел, на пересмотр своих приоритетов и построения планов на ближайший месяц.
Лучше всего себя будут ощущать люди, связанные с творчеством, любые преграды для них окажутся легко преодолимыми.
В это время благоприятно делать добрые дела и преподносить подарки для своих близких и любимых людей. Можно менять имидж, ухаживать за собой и менять стрижки, посещать развлекательные мероприятия.
Не стоит в любое новолуние приниматься за выполнение новых дел и сложных ответственных проектов. Не рекомендуется в новолуние задумываться о смене работы и предпринимать шаги в этом направлении.
В собственном жилье и на садовом участке хорошо наводить порядок.
Рекомендуется в новолуние отказаться от проведения любых финансовых операций, а также от совершения крупных покупок.
Если вы очень эмоциональный человек, в этот день рекомендуется больше времени проводить в одиночестве и ограничивать любое общение, даже по телефону.
Благоприятно проводить профилактические мероприятия, направленные на улучшение собственного здоровья. Можно устроить разгрузочный день или заняться чисткой организма.