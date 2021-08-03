В Новосибирской области от коронавируса умерла 94-летняя женщина

Сегодня, 3 августа, оперативный штаб Новосибирской области по противодействию распространения коронавирусной инфекции сообщил новые данные о заболевших. Так, за минувшие сутки в регионе выявили 201 нового зараженного.
Скончались еще девять пациентов: мужчины в возрасте 55, 68, 74,76 и 80 лет и женщины в возрасте 71, 80, 83, 94 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 367 человек.В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 4 484 пациента, в том числе 56 детей.
В отделениях реанимации находятся 349 человек. На ИВЛ – 48 пациентов.
В России на данный момент одобрено четыре вакцины от коронавирусной инфекции — помимо «КовиВака» это «Спутник V» Центра им. Гамалеи, его однокомпонентный вариант «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор».