В Новосибирской области от коронавируса умерла 94-летняя женщина
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03.08
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В Новосибирской области от коронавируса умерла 94-летняя женщина

3:59:288/3/2021Фото: pixabay
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За сутки в регионе выявили 201 нового зараженного.

Больше 200 новых заболевших выявили в НСО за сутки
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Сегодня, 3 августа, оперативный штаб Новосибирской области по противодействию распространения коронавирусной инфекции сообщил новые данные о заболевших. Так, за минувшие сутки в регионе выявили 201 нового зараженного.

Скончались еще девять пациентов: мужчины в возрасте 55, 68, 74,76 и 80 лет и женщины в возрасте 71, 80, 83, 94 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 367 человек.В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 4 484 пациента, в том числе 56 детей.

В отделениях реанимации находятся 349 человек. На ИВЛ – 48 пациентов.

В России на данный момент одобрено четыре вакцины от коронавирусной инфекции — помимо «КовиВака» это «Спутник V» Центра им. Гамалеи, его однокомпонентный вариант «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор».

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