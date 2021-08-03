Суд приговорил Любовь Соболь к полутора годам ограничения свободы
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03.08
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Суд приговорил Любовь Соболь к полутора годам ограничения свободы

4:56:308/3/2021Фото: pixabay
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Ей запрещено выходить из квартиры после 10 вечера и посещать массовые мероприятия.

Суд вынес приговор Соболь

Сегодня, 3 августа, стало известно, что в Москве Преображенский суд приговорил бывшего юриста ФБК(организация запрещена в России) к полутора годам ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил.

В ходе оглашения приговора Соболь удалили из зала суда из-за съёмки происходящего на телефон, что запрещено. Как пояснил РИА Новости адвокат Соболь Владимир Воронин, решением суда ей запрещено покидать жилище с 22 часов до шести утра, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы Московской области, а также надлежит являться в инспекцию трижды в месяц. Также адвокат заявил, что намерен обжаловать приговор.

Это первый приговор по делу, возбужденному после зимних несогласованных акций в Москве. Как утверждает следствие, из-за призывов обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Всем им вменяют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33 и часть 1 статьи 236 УК РФ).

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