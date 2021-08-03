Путешественник Максим Сибирский вернулся в Абакан на велосипеде, но пообещал вернуться в Бердск

Путешественник Максим Сибирский вернулся домой, проехав на велосипеде маршрут Абакан-Новосибирск с 18 июня по 16 июля.
Напоминаем, 21 июля редакция “Курьер. Среда. Бердск” взяла интервью у велосипедиста, в котором он поделился своей историей поездки в Бердск. А также дал несколько советов начинающим путешественникам на велосипедах и рассказал, как можно избежать разных неприятностей с помощью неравнодушных людей на пути.
В тот день велосипедист Максим возвращался домой в родной Абакан проделав немалый путь: Абакан - Черногорск -Шира - Ужур - Шарыпово - Тисуль - Мариинск - Яя - Анжеро-Судженск - Томск - Юрга - Болотное - Новосибирск.
В редакцию Максим заехал после того, как переночевал у жительницы Бердска Лидии.
- Очень позитивная и с отличным чувством юмора. Так же, как и её дочка. Накормили, постирали, спать уложили. В этом городе также взяли интервью в местную газету, - рассказывает Максим у себя на канале в Яндекс. Дзен "По России на веле".
Дальше Максим планирует поехать в Сочи, а пока его ждет небольшая передышка дома и подведение итогов необычного путешествия.
- Возврат в Абакан занял меньше двух недель. Но этот путь я частично на велосипеде проехал. В некоторых местах электричками. Этот маршрут велосипедом я изначально и не планировал. В Новосибирске пытался что-то найти по работе. Но за 5 дней планы немного поменялись и решил продлить маршрут до Сочи, но с передышкой, - добавляет сибиряк у себя на канале.
Максим становится все популярнее. Его канал с фотографиями семей непохожих друг на друга: больших и маленьких, разных национальностей и со своими историями. Все они невольно притягивают внимание. Кроме того, Максим отлично снимает природу, которую встречает в пути. И каждую остановку подробно описывает.
- Примерно в середине августа собираюсь в Сочи, а сейчас отдыхаю пока, восстанавливаюсь. В Краснодарском крае планирую заняться теплицами. Скорее всего в Бердск заеду перед продолжением маршрута, - поделился своими планами Максим 3 августа “Курьер. Среда. Бердск”.
А пока сибиряк вырабатывает полезные привычки, отдыхает и набирается сил. Также Максим снимает видео в тик-ток и на ютуб. Выкладывает контент на странице ВКонтакте и в “Яндекс. Дзен”.