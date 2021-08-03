Убившего жену фотографа Лошагина выпустят из колонии раньше срока
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03.08
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Убившего жену фотографа Лошагина выпустят из колонии раньше срока

5:15:418/3/2021Фото: mywed.ru
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За смерть и сожжение тела жены Дмитрий Лошагин провел за решеткой семь лет вместо положенных десяти.

Убийца жены выйдет на свободу

В августе 2013 года было найдено тело убитой и сожженной Юлии Прокопьевой. В тот день она вместе с супругом Дмитрием Лошагиным была на вечеринке, после того, как все гости разошлись, девушка пропала, об этом сообщил ее брат. На следующий день ее тело нашли в лесополосе, а через две недели задержали мужа, в отношении которого было заведено уголовное дело. После долгих разбирательств и серии судов, по очереди оправдывающих а потом обвиняющих, подозреваемого в 2015 году посадили на 10 лет.

Теперь по истечении семи лет заключения Лошагин выйдет на свободу и проведет неотбытую часть наказания с ограничением свободы. Чкаловский районный суд удовлетворил ходатайство осужденного. Теперь он будет жить на воле и время от времени отмечаться у инспектора, пишет ТАСС.

В ночь с 22 на 23 августа 2013 года Юлия Прокопьева вышла с мужем из квартиры на лестницу, где произошел конфликт между супругами. Лошагин столкнул жену с лестницы, в результате падения получила перелом шеи и умерла. Фотограф спрятал тело под лестницей и продолжил веселье, после вывез труп супруги в лес и сжег его.

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