Полицейский покончил с собой во дворе дома в Новосибирске из-за измены невесты
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Полицейский покончил с собой во дворе дома в Новосибирске из-за измены невесты

4:47:468/3/2021Фото: pixabay
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Он совершил суицид прямо на глазах у своих коллег.

Невеста изменила полицейскому прямо перед свадьбой

Сегодня 3 августа, в одном из дворов Новосибирска произошла трагедия. Поздно ночью молодой мужчина в Горском районе города свел счеты с жизнью. Момент ЧП попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как погибший шел в направлении парковки, а следом за ним шел еще один мужчина и они о чем-то спорили. Затем первый в какой-то момент падает на землю, а после этого приезжают скорая и полиция.

По информации телеграм-канала Mash Siberia, погибший был сотрудником полиции. Совсем скоро он собирался жениться, но накануне свадьбы узнал об измене невесты и наложил на себя руки. А перед смертью позвонил возлюбленной и попрощался с ней.

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