Полицейский покончил с собой во дворе дома в Новосибирске из-за измены невесты

Сегодня 3 августа, в одном из дворов Новосибирска произошла трагедия. Поздно ночью молодой мужчина в Горском районе города свел счеты с жизнью. Момент ЧП попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как погибший шел в направлении парковки, а следом за ним шел еще один мужчина и они о чем-то спорили. Затем первый в какой-то момент падает на землю, а после этого приезжают скорая и полиция.
По информации телеграм-канала Mash Siberia, погибший был сотрудником полиции. Совсем скоро он собирался жениться, но накануне свадьбы узнал об измене невесты и наложил на себя руки. А перед смертью позвонил возлюбленной и попрощался с ней.