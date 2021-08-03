Певица Макsим начала сама дышать через кислородную маску

Накануне, из больницы, где лежит певица Макsим пришли хорошие новости. Звезда уже начала самостоятельно дышать через кислородную маску, а по лечебному учреждению ее возят на кресле.
Врачи отключили 38-летнюю Марину Максимову от ЭКМО. Динамика положительная, пневмония в стадии разрешения. Правое лёгкое, которое пострадало сильнее всего, тоже восстанавливается — жидкости из него откачивают всё меньше.
Сейчас она в сознании, дышит через кислородную маску и даже смотрит телевизор, но если есть настроение. Отметим, что певица еще находится в реанимации. Но врачи катают ее по отделению, чтобы не было скучно.