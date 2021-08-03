Певица Макsим начала сама дышать через кислородную маску
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03.08
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Певица Макsим начала сама дышать через кислородную маску

5:03:528/3/2021Фото: Инстаграм
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А чтобы она не скучала, врачи катают ее по отделению реанимации.

Максимовская начала постепенно выздоравливать

Накануне, из больницы, где лежит певица Макsим пришли хорошие новости. Звезда уже начала самостоятельно дышать через кислородную маску, а по лечебному учреждению ее возят на кресле.

Врачи отключили 38-летнюю Марину Максимову от ЭКМО. Динамика положительная, пневмония в стадии разрешения. Правое лёгкое, которое пострадало сильнее всего, тоже восстанавливается — жидкости из него откачивают всё меньше.

Сейчас она в сознании, дышит через кислородную маску и даже смотрит телевизор, но если есть настроение. Отметим, что певица еще находится в реанимации. Но врачи катают ее по отделению, чтобы не было скучно.

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