День Марии Магдалины: Что можно, а что категорически нельзя делать в праздник святой 4 августа 2021 года

Ежегодно 4 августа христиане отмечают день памяти святой Марии Магдалины. Эта женщина стала известна тем, что она была блудницей, а после встречи с Иисусом Христом сумела искренне и горячо раскаяться во всех своих грехах.
После того, как Иисус простил её, она постоянно находилась рядом с ним и Богородицей в самые ответственные и тяжёлые моменты их жизни. Во время того, как Иисуса схватили солдаты после предательства Иуды, а потом вели его на Голгофу, она всегда находилась поблизости, сопровождая и поддерживая Богородицу.
Они вместе присутствовали во время распятия, а когда после Мария Магдалина направилась ко Гробу Христа, чтобы подготовить тело к погребению, она первая узнала, что Христос Воскрес. Именно Мария Магдалина возвестила всему миру о чудесном Воскресении Спасителя.
К святой Марии обращались с молитвами об исцелении от одержимости, от блудной страсти, об избавлении от пороков и вредных привычек. Женщины читали особую молитву, чтобы раскаяться в блуде или аборте.
В народе этот праздник называют Марин день или Мария Ягодница. Принято было в этот праздник собирать ягоды, а потом заготавливать их на зиму.
В Марин день существовали и запреты. Если в этот день начинался дождь, то работы на улице были под строгим запретом, люди верили, что может убить молния.
А если предстояло выполнять работу, которую нельзя отложить, люди возносили молитвы святой Марии Магдалине о том, чтобы она их защитила.
Запрещалось в этот день иметь дела с деньгами, одалживать их кому-то в долг, а также брать в долг самому. Строго не разрешается ругаться и ссориться, сквернословить и вступать в любые конфликты, обижать ближних и желать кому-то зла. В этот день всем, кроме молодых незамужних девушек, запрещалось ходить босиком по росе.