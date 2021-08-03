В Москве прохожий вколол 15-летней девочке неизвестное вещество и отравил ее

Вчера, 2 августа, в Москве произошло ЧП. Там мужчина напал на 15-летнюю девочку и сдела ей укол неизвестным веществом.
Как стало известно, девочка вечером пошла прогуляться в компании друзей. Позже около лесополосы к ней подошел некий мужчина, спросил дорогу, после чего последовал за ней и сделал ей укол в ягодицу. После этого девушка потеряла сознание.
Через некоторое время она очнулась около дерева и смогла дойти до расположенного неподалеку КПП Войскового училища, где ей вызвали скорую помощь.
Медики привезли ее в больницу, где поставили диагноз отравление неизвестным веществом. Отец пострадавшей написал заявление в полицию.