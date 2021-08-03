В Москве прохожий вколол 15-летней девочке неизвестное вещество и отравил ее
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В Москве прохожий вколол 15-летней девочке неизвестное вещество и отравил ее

5:19:108/3/2021Фото: pixabay
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Подростка госпитализировали в ближайшую больницу с отравлением.

Мужчина ввел девушке неизвестный препарат

Вчера, 2 августа, в Москве произошло ЧП. Там мужчина напал на 15-летнюю девочку и сдела ей укол неизвестным веществом.

Как стало известно, девочка вечером пошла прогуляться в компании друзей. Позже около лесополосы к ней подошел некий мужчина, спросил дорогу, после чего последовал за ней и сделал ей укол в ягодицу. После этого девушка потеряла сознание.

Через некоторое время она очнулась около дерева и смогла дойти до расположенного неподалеку КПП Войскового училища, где ей вызвали скорую помощь.

Медики привезли ее в больницу, где поставили диагноз отравление неизвестным веществом. Отец пострадавшей написал заявление в полицию.

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