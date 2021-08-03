Дело о мошенничестве на 46 млн рублей экс-главы СО РАН Александра Асеева дошло до суда
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Дело о мошенничестве на 46 млн рублей экс-главы СО РАН Александра Асеева дошло до суда

6:21:438/3/2021Фото: Flickr
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Асеев по подделал документы и приватизировал на свою дочь коттедж, принадлежащий Академии наук.

В суде рассмотрят дело о мошенничестве бывшего главы СО РАН

В Новосибирске начинается судебный процесс  по уголовному делу, фигурантом которого стал бывший председатель СО РАН Александр Асеев. Ему, сообщили 3 августа в управлении Следственного комитета по Новосибирской области. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере. Расследованием дела 74-летнего подозреваемого занимался первый отдел по особо важным делам СУ СК РФ по Новосибирской области.

По версии следствия, во время работы главой Сибирского отделения Российской академии наук в период с октября 2009 по июнь 2015 подозреваемый организовал себе предоставление коттеджа, который впоследствии приватизировал. Нуждающимся в жилье при этом обвиняемый не был и владел недвижимостью.

- Для реализации задуманного, обвиняемый убедил членов Президиума СО РАН в том, что коттедж будет использоваться исключительно как представительская резиденция для приема иностранных гостей и не будет им приватизирован, после чего организовал дорогостоящий ремонт указанного помещения силами и за счет денежных средств СО РАН. Подписывая договор найма жилого помещения, 74-летний фигурант по делу внес в него данные своей дочери как члена семьи, якобы проживающего в коттедже. После чего организовал фиктивную регистрацию родственницы по указанному месту жительства, - рассказали в СК.

Позже Асеев направил в суд исковое заявление к СО РАН о признании прав собственности на коттедж в порядке приватизации от имени дочери, при этом подделав ее подпись, поскольку последняя отсутствовала на территории России.

На основании представленных фиктивных документов в суд, фигурантом по делу было получено решение об удовлетворении заявленных исковых требований. В результате противоправных действий Асеева было зарегистрировано право собственности его дочери на жилое помещение, общей стоимостью около 46 млн рублей (по оценке на 2015 год), чем был причинен особо крупный ущерб бюджету Российской Федерации, отмечается в сообщении  СК РФ по Новосибирской области.

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