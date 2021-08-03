Блогер Сергей Косенко привязал девушку к крыше Bentley и ездил с ней по Москве
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Блогер Сергей Косенко привязал девушку к крыше Bentley и ездил с ней по Москве

5:31:278/3/2021Фото: скрин с видео Сергея Косенко
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Дорогой автомобиль принадлежит другому человеку и на нем "висит" 68 неоплаченных штрафов.

Девушка была прикована наручниками

В Москве инстаграм-блогер Сергей Косенко привязал девушку к крыше автомобиля Bentley и прокатился так по центру города. Полицейские уже начали проверку по данному факту.

Видео поездки блогер опубликовал в своем инстаграм-аккаунте. Девушка примотана на уровне ног к крыше Bentley, а одна из ее рук прикована наручниками к руке Косенко, вытянутой из переднего окна автомобиля. Рот у девушки заклеен скотчем. Bentley едет на фоне «Москва-Сити».

Отметим, что когда блогер писал о поездке, но назвал это вторым заданием. Пока непонятно, о чем идет речь. Но в нескольких постах блогер упоминал о «сражении».

Полиция уже начала проверку. Причем дорогостоящий автомобиль не принадлежит блогеру, его владельцем является другой человек. По данным телеграм-канала 112, на этом Bentley висит 68 неоплаченных штрафов на сумму 78,5 тыс. рублей.

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03.08
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