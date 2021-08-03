Ремонт требуется берегоукреплению в районе водозабора Бердска на Обском море

Мэр Бердска Евгений Шестернин 3 августа побывал на строящемся водозаборе на Обском море. Первый этап сооружения завершается, сообщили во вторник в пресс-центре мэрии.
Как рассказал начальник управление капстроительства Антон Антонов, уже выполнена обратная засыпка грунтом с послойной грунтовкой береговой части ниток водоприемного оголовка. Также завершились работы по восстановлению берегоукрепления. Уточняется, что подрядная организация провела все работы раньше установленных сроков.
Глава города осмотрел места провалов в укреплении побережья Новосибирского водохранилища в районе бердского водозабора.
-Было принято решение провести на этой неделе выездное совещание с представителями Верхне-Обского бассейнового водного управления и обсудить вопрос выделения средств на ремонт берегоукрепления, - рассказали в мэрии.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", первый этап строительства водозабора обошлось в 170 млн рублей.