Ремонт требуется берегоукреплению в районе водозабора Бердска на Обском море
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Ремонт требуется берегоукреплению в районе водозабора Бердска на Обском море

6:01:188/3/2021Фото: berdsk.nso.ru
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Мэр Бердска Евгений Шестернин решил обсудить возможность выделения денег на ремонт провалов.

Евгений Шестернин проконтролировал строительство водозабора

Мэр Бердска Евгений Шестернин 3 августа побывал на строящемся водозаборе на Обском море. Первый этап сооружения завершается, сообщили во вторник в пресс-центре мэрии.

Как рассказал начальник управление капстроительства Антон Антонов, уже выполнена обратная засыпка грунтом с послойной грунтовкой береговой части ниток водоприемного оголовка. Также завершились работы по восстановлению берегоукрепления. Уточняется, что подрядная организация провела все работы раньше установленных сроков.

Глава города осмотрел места провалов в укреплении побережья Новосибирского водохранилища в районе бердского водозабора.

-Было принято решение провести на этой неделе выездное совещание с представителями Верхне-Обского бассейнового водного управления и обсудить вопрос выделения средств на ремонт берегоукрепления, - рассказали в мэрии.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", первый этап строительства водозабора обошлось в 170 млн рублей.

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