5 советов для облегчения состояния в сильную магнитную бурю августа 2021
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
03.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

5 советов для облегчения состояния в сильную магнитную бурю августа 2021

7:20:428/3/2021Фото: pxhere
0

Самые важные и ответственные задания постарайтесь выполнить самого раннего утра, поскольку к вечеру плохое состояние имеет свойство ухудшаться еще сильнее.

солнце
В магнитную бурю можно облегчить свое состояние

Очень мощная магнитная буря ожидается в августе 2021 года, с 16 по 20 число. Ожидаемая мощность ударов составит 6 баллов. Эту магнитную бурю смогут ощутить на себе не только метеозависимые люди и те, у кого есть хронические заболевания, но и совершенно здоровые, ничем не болеющие люди. У тех, кто не состоит на учёте с хроническим заболеванием, могут наблюдаться слабость, сонливость и легкая головная боль. Люди, страдающие метеозависимостью, а также хроническими тяжелыми заболеваниями сердечно-сосудистой, а также нервной системы, в эти дни ощутят очень сильные недомогания.

Они будут проявляться в интенсивных головных болях, которые будут перерастать в мигрень, в резком повышении артериального давления, способным приводить к гипертоническому кризу. Могут наблюдаться сбои в работе сердца, так называемые аритмии, а также тахикардия и брадикардия. Любое из этих состояний является довольно опасным, а потому требуется соблюдать все медицинские рекомендации, которые выдаются специально для таких периодов.

В периоды магнитных бурь резко возрастает количество обращений в больницы с инсультами и инфарктами.

Первое, что нужно сделать для облегчения своего состояния в период магнитной бури, это нужно своевременно принимать таблетки и лекарства, которые назначены вам врачом. Рекомендуется также регулярно следить за уровнем давления и пульса, чтобы не допускать критических состояний.

Второе: необходимо составить себе режим дня таким образом, чтобы во время работы у вас было больше периодов для отдыха. Самые важные и ответственные задания постарайтесь выполнить самого раннего утра, поскольку к вечеру плохое состояние имеет свойство ухудшаться еще сильнее.

Третье: необходимо в неблагоприятный период изменить своё питание таким образом, чтобы в вашем меню присутствовало больше лёгких блюд, например овощных салатов, фруктов. Рекомендуется отказаться от перекусов фастфудом и употребления кофе и алкоголя.

Четвертое: во время магнитных бурь организм реагирует таким образом, что кровь может сгущаться, а потому, если вы почувствовали сильное недомогание, рекомендуется принять таблетку аспирина. Если развилась очень сильная головная боль, хорошо принять спазмолитик и болеутоляющее средство.

Довольно часто во время магнитных бурь нарушается работа нервной системы, в результате чего человек плохо засыпает, спит, а значит на утро просыпается совершенно разбитым, что совершенно не способствует улучшению самочувствия. Можно в дни магнитных бурь принимать растительные успокоительные средства, например персен, афобазол, настойку валерианы или пустырника. Очень хорошо выходить вечером на прогулку перед сном, которая не должна быть короче, чем один час. Можно принимать теплые ванны, способствующие расслаблению организма.

Обсуждает вся страна: адвокат по делу Ефремова внезапно умер
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
Адмирал в Петербурге убил свою семью: что было накануне трагедии
Трагедия в Москве: братья убили жениха на свадьбе
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Первые сигнальчики приближающейся смерти
Раскрыто, что нашли на трупе убитого министра РФ
Трагедия в Турции: 35 людей погибли на яхте в один миг
Красавица Хаматова показала дочек: фото потрясло сеть
прогнозмагнитная бурярекомендацииметеозависимость
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Что вам помогает чувствовать себя лучше?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

5 советов для облегчения состояния в сильную магнитную бурю августа 2021
7:20:42 8/3/2021
5 советов для облегчения состояния в сильную магнитную бурю августа 2021
БердскКислород для больных коронавирусом доставили в ковидный госпиталь Бердска
7:16:26 8/3/2021
Кислород для больных коронавирусом доставили в ковидный госпиталь Бердска
Воронка смерти: Последствия торнадо в России сняли на видео. Есть жертвы
7:03:00 8/3/2021
Воронка смерти: Последствия торнадо в России сняли на видео. Есть жертвы
Укол неизвестного выдумала 15-летняя девочка после отравления запрещенными препаратами
6:40:53 8/3/2021
Укол неизвестного выдумала 15-летняя девочка после отравления запрещенными препаратами
Дело о мошенничестве на 46 млн рублей экс-главы СО РАН Александра Асеева дошло до суда
6:21:43 8/3/2021
Дело о мошенничестве на 46 млн рублей экс-главы СО РАН Александра Асеева дошло до суда
День Марии Магдалины: Что можно, а что категорически нельзя делать в праздник святой 4 августа 2021 года
6:20:20 8/3/2021
День Марии Магдалины: Что можно, а что категорически нельзя делать в праздник святой 4 августа 2021 года
БердскРемонт требуется берегоукреплению в районе водозабора Бердска на Обском море
6:01:18 8/3/2021
Ремонт требуется берегоукреплению в районе водозабора Бердска на Обском море
Блогер Сергей Косенко привязал девушку к крыше Bentley и ездил с ней по Москве
5:31:27 8/3/2021
Блогер Сергей Косенко привязал девушку к крыше Bentley и ездил с ней по Москве
Глава "Белорусского дома на Украине" Виталий Шишов найден мертвым. Видео с места трагедии
5:25:17 8/3/2021
Глава "Белорусского дома на Украине" Виталий Шишов найден мертвым. Видео с места трагедии
Что означает Новолуние в знаке Льва и как зарядиться энергией лунного светила на весь оставшийся год 8 августа 2021 года
5:20:57 8/3/2021
Что означает Новолуние в знаке Льва и как зарядиться энергией лунного светила на весь оставшийся год 8 августа 2021 года
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
03.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
More stories to check out before you go
Keep on reading
Росздравнадзор расследует тяжелый случай заболевания коронавирусом после вакцинации в БердскеПо словам главврача Бердской ЦГБ Аллы Дробинской, нужно выяснять, когда погибшая на самом деле сделала прививку. Уже подтверждаются смертельные случаи привитых от ковида.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Жуткое ДТП на трассе Р-256 по Бердском: Грузовик с прицепом вытолкнул в кювет иномарку под Искитимом- видеоНа месте происшествия находятся две кареты скорой помощи. Одна из них - реанимобиль. Известно, что за рулем "Ниссан" находилась девушка, которая вылетела на встречку.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Полуголая женщина полыхала на автобусной остановке в НовосибирскеОчевидцы происшествия стали тушить пострадавшую при помощи огнетушителей. Приехавшая на вызов «скорая» забрала неизвестную в ожоговое отделение.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Назван список пострадавших с ожогами 100% тела при взрыве на химзаводе в Ростовской областиШесть человек находятся в крайне тяжелом состоянии.Курьер Среда
Group 3
Отменить
' ' '
' ' '