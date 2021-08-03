5 советов для облегчения состояния в сильную магнитную бурю августа 2021

Очень мощная магнитная буря ожидается в августе 2021 года, с 16 по 20 число. Ожидаемая мощность ударов составит 6 баллов. Эту магнитную бурю смогут ощутить на себе не только метеозависимые люди и те, у кого есть хронические заболевания, но и совершенно здоровые, ничем не болеющие люди. У тех, кто не состоит на учёте с хроническим заболеванием, могут наблюдаться слабость, сонливость и легкая головная боль. Люди, страдающие метеозависимостью, а также хроническими тяжелыми заболеваниями сердечно-сосудистой, а также нервной системы, в эти дни ощутят очень сильные недомогания.
Они будут проявляться в интенсивных головных болях, которые будут перерастать в мигрень, в резком повышении артериального давления, способным приводить к гипертоническому кризу. Могут наблюдаться сбои в работе сердца, так называемые аритмии, а также тахикардия и брадикардия. Любое из этих состояний является довольно опасным, а потому требуется соблюдать все медицинские рекомендации, которые выдаются специально для таких периодов.
В периоды магнитных бурь резко возрастает количество обращений в больницы с инсультами и инфарктами.
Первое, что нужно сделать для облегчения своего состояния в период магнитной бури, это нужно своевременно принимать таблетки и лекарства, которые назначены вам врачом. Рекомендуется также регулярно следить за уровнем давления и пульса, чтобы не допускать критических состояний.
Второе: необходимо составить себе режим дня таким образом, чтобы во время работы у вас было больше периодов для отдыха. Самые важные и ответственные задания постарайтесь выполнить самого раннего утра, поскольку к вечеру плохое состояние имеет свойство ухудшаться еще сильнее.
Третье: необходимо в неблагоприятный период изменить своё питание таким образом, чтобы в вашем меню присутствовало больше лёгких блюд, например овощных салатов, фруктов. Рекомендуется отказаться от перекусов фастфудом и употребления кофе и алкоголя.
Четвертое: во время магнитных бурь организм реагирует таким образом, что кровь может сгущаться, а потому, если вы почувствовали сильное недомогание, рекомендуется принять таблетку аспирина. Если развилась очень сильная головная боль, хорошо принять спазмолитик и болеутоляющее средство.
Довольно часто во время магнитных бурь нарушается работа нервной системы, в результате чего человек плохо засыпает, спит, а значит на утро просыпается совершенно разбитым, что совершенно не способствует улучшению самочувствия. Можно в дни магнитных бурь принимать растительные успокоительные средства, например персен, афобазол, настойку валерианы или пустырника. Очень хорошо выходить вечером на прогулку перед сном, которая не должна быть короче, чем один час. Можно принимать теплые ванны, способствующие расслаблению организма.