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Воронка смерти: Последствия торнадо в России сняли на видео. Есть жертвы

7:03:008/3/2021Фото: Pxfuel
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Ситуация в Поволжье с погодой критическая - на фоне аномальной жары проходит холодный атмосферный фронт.

В Тверской области от торнадо пострадали люди

В некоторых районах Среднего Поволжья во вторник 3 августа может образоваться непривычное для россиян явление - торнадо. Ситуация в данном регионе с погодой пришла к моменту, когда на фоне аномальной жары проходит холодный атмосферный фронт.

Следствием движения холодного воздуха стало очень быстрое образование гибридных и кучевых дождевых облаков высотой до 12 тысяч метров. Об этом предупредил Евгений Тишковец, специалист Центра погоды «Фобос» в беседе с ТАСС.

- И этот фронт сопровождается довольно интенсивными ливневыми дождями, грозами, местами градом и шквалистым усилением ветра, — сказал синоптик, добавив, что сейчас этот фронт надвигается на восток от Москвы.

Тишковец отметил что образование торнадо ранее было замечено на прогностических картах в западной части Тверской области. В понедельник 2 августа местные жители стали свидетелями торнадо, образовавшемся неожиданно. Порывы ветра достигали 25 метров в секунду, началась гроза.

Самые сильные повреждения получили здания и дороги в Андреаполе - там с неба падали деревья и были повреждены линии электропередач. В настоящее время в регионе заметны перебои с электроэнергией. По официальным данным, в Тверской области из-за смерча погибли двое взрослых и ребенок, еще 15 человек пострадали.

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