Иск на 500 млн рублей предъявил «Яндекс.Такси» клиент в Новосибирске
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Иск на 500 млн рублей предъявил «Яндекс.Такси» клиент в Новосибирске

7:33:498/3/2021Фото: Flickr
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По словам истца, подавшего заявление на агрегатор, на него было совершено покушение на убийство.

Яндекс.Такси будет нести ответственность за водителя

В Новосибирске клиент службы такси предъявил иск на полмиллиарда рублей за то, что водитель покушался на его жизнь.

Антон Демин предъявил иск к агрегатору «Яндекс.Такси» в арбитраж. Сумма компенсации за причинение морального и психологического вреда оценена в 500 миллионов рублей. По словам заявителя, водитель покусился на жизнь клиента и нанес ему моральный ущерб. Копия иска опубликована в Telegram-канале «Арбитр».

- За угрозы жизни отвечает тот, к кому я обратился, именно ООО „Яндекс.Такси“, а не посторонние физические и юридические лица, партнеры и прочие. Ответчик пусть сам разбирается со своими исполнителями и безопасностью сервиса. Я выбираю „Яндекс.Такси“, поскольку быстро, удобно и доверяю им безопасность своей жизни. Данный инцидент произошел не форс-мажорно, а по непонятной мне причине и из-за необразованности персонала в поведении, - пишет истец.

Из заявления следует, что водитель такси не стал дожидаться полиции и покинул место предполагаемого преступления.

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