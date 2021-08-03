Иск на 500 млн рублей предъявил «Яндекс.Такси» клиент в Новосибирске

В Новосибирске клиент службы такси предъявил иск на полмиллиарда рублей за то, что водитель покушался на его жизнь.
Антон Демин предъявил иск к агрегатору «Яндекс.Такси» в арбитраж. Сумма компенсации за причинение морального и психологического вреда оценена в 500 миллионов рублей. По словам заявителя, водитель покусился на жизнь клиента и нанес ему моральный ущерб. Копия иска опубликована в Telegram-канале «Арбитр».
- За угрозы жизни отвечает тот, к кому я обратился, именно ООО „Яндекс.Такси“, а не посторонние физические и юридические лица, партнеры и прочие. Ответчик пусть сам разбирается со своими исполнителями и безопасностью сервиса. Я выбираю „Яндекс.Такси“, поскольку быстро, удобно и доверяю им безопасность своей жизни. Данный инцидент произошел не форс-мажорно, а по непонятной мне причине и из-за необразованности персонала в поведении, - пишет истец.
Из заявления следует, что водитель такси не стал дожидаться полиции и покинул место предполагаемого преступления.