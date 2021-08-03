Главные запреты в праздник Рождества святителя Николая Чудотворца 11 августа 2021 года

Рождество одного из самых почитаемых святых в христианстве, святителя Николая Чудотворца, отмечается ежегодно 11 августа.
Этот святой при жизни был невероятно добрым человеком, который никогда и никому не отказывал в помощи, независимо от того, богат и знаменит был просящий, либо это был самый бедный и страдающий нищий.
Святого Николая считают покровителем маленьких детей, путешественников, несправедливо обиженных и осуждённых, моряков, молодых девушек и женщин. Существует очень много молитв к Николаю Чудотворцу, что говорит о том, что он помогает в самых различных и тяжелых ситуациях, которые могут возникнуть в жизни человека.
Когда молитва читается искренне и идёт из самой глубины сердца, а человек не имеет дурных и злых помыслов, святитель всегда оказывает помощь страждущим. Каждому верующему человеку рекомендуется иметь в своём доме икону святителя Николая Чудотворца.
Для того, чтобы обратиться к святому, желательно зажечь перед иконой свечу или лампаду, остаться в одиночестве, привести свои мысли в порядок, после чего с почтением обратиться в молитве либо своими словами. Тексты молитв необязательно знать наизусть, главное, чтобы молитва читалась от всей души.
Как и в любой другой церковный праздник, в день рождества святителя рекомендуется пребывать в хорошем настроении и гармонии с собой. В этот день хорошо оказывать любую помощь тем, кто в ней нуждается, а также заниматься благотворительностью и отдавать нуждающимся ненужные вам вещи. Все хорошие поступки обязательно вернутся к вам сторицей.
11 августа, в праздник святителя, запрещается работать в огородах, а также заниматься наведением порядка дома. Поскольку к празднику готовятся заранее, все работы нужно завершить до наступления праздника.
Женщинам запрещалось в этот день заниматься рукоделием и стирать белье.
Не разрешается выяснять отношения, ссориться, ругаться и обижать своих ближних.