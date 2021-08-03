Кислород для больных коронавирусом доставили в ковидный госпиталь Бердска

Несколько больниц Новосибирска, а также Бердская ЦГБ и больница Кольцова и 9 районных медучреждений, на базе которых развернуты ковидные госпитали, получили кислородные концентраторы, купленные на областные средства. Об этом 3 августа сообщили в пресс-службе регионального правительства. Всего приобрели 300 приборов.
82 кислородных концентратора производительностью 5 литров в минуту уже переданы в больницы, в том числе бердскую. Еще 218 концентраторов производительностью 10 литров в минуту поступят в Новосибирскую область во второй декаде августа и будут распределены в 24 медицинские организации.
-Минздрав региона ведет планомерную работу по наращиванию запаса необходимого оборудования и материалов для борьбы с коронавирусом, - подчеркнули областные власти.
Накануне решили выделить дополнительные средства из резервного фонда для покупку еще 1 тысячи единиц кислородных концентраторов производительностью 5 и 10 литров.
По словам главы регионального минздрава Константина Хальзова, оборудование поступит в резерв и при необходимости безотлагательно будет распределено по больницам.
Ранее минздрав Новосибирской области закупил 773 кислородных концентратора. В инфекционных госпиталях, где лечат пациентов с коронавирусом, с начала пандемии оборудовали дополнительно 771 стационарную точку подключения кислорода, уточнили в правительстве.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", из-за отсутствия кислорода в бердском ковидном госпитале, куда положили Татьяну Грекову, ее сын Антон Иванов угрожал поджечь себя. Кислород нашли. Но мама Антона скончалась.