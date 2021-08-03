Лучшие школы по итогам ЕГЭ назвали в Новосибирске

В департаменте образования мэрии Новосибирска были названы лучшие школы по итогам сдачи ЕГЭ. В 2021 году к основному этапу экзамена было допущено 8 559 выпускников. По 11 предметам была проведена проверка знаний возможных абитуриентов. Стобалльников в этом году меньше чем в прошлом - 91 человек против 115.
На первом месте по числу самых умных учеников находится СУНЦ НГУ (18 человек получили по 100 баллов). На втором - гимназия №1 (7 по 100 баллов). По четыре стобалльника учились в гимназиях №4 и №13, в лицее №22. По три выпускника с показателем в 100 баллов за ЕГЭ — в экономическом лицее, образовательном центре «Горностай», школе №191.
- При этом пять выпускников (СУНЦ НГУ, гимназия №1, лицей №22 „Надежда Сибири“, СОШ №191, ЧОУ „ОР АВНЕР“) имеют по два стобалльных результата, — отметили в мэрии.
Количество баллов по математике, физике, обществознанию, немецкому языку, информатике и ИКТ в 2021 году выше, чем в прошлом. Русский язык, химия, география, литература, история, биология и английский язык стали менее активно изучаемыми в 2021 - итоги ЕГЭ ухудшились, если сравнивать с 2020 годом. В Новосибирске средний балл практически по всем предметам, кроме географии и литературы, выше, чем в региональных учебных заведениях.
100 баллов за русский язык в Новосибирске получили 44 ученика, за информатику и ИКТ — 11, физику — девять, математику и химию — по семь.