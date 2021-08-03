Маньяк два года рыл подвал для похищенной 12-летней девочки. Смотрите видео
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Маньяк два года рыл подвал для похищенной 12-летней девочки. Смотрите видео

7:55:148/3/2021
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Когда Олег Лавкин понял, что школьницу ищут полицейские и сотни волонтеров, у него сдали нервы и он отпустил пленницу. А сам сбежал. его объявили в федеральный розыск.

Полиция разыскивает Олега Лавкина

В Алтайском крае полиция разыскивает Олега Лавкина, подозреваемого в похищении 12-летней девочки. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", он несколько дней держал ребенка в своем доме. Он пытался сделать так, чтобы все подумали, будто школьница утонула. Но когда Лавкин понял, что школьницу ищут полицейские и сотни волонтеров, у него сдали нервы и он отпустил пленницу.

Как рассказали соседи Лавкина, его участок всегда был завален каким-то металлоломом, старыми покрышками, сухими ветками и заметить в этом беспорядке что-то подозрительное было сложно. Из сарая наружу вываливался мусор. А оказалось, что бардак стал прикрытием тщательной подготовки преступления.

Полиция установила, что Лавкин два года рыл и обустраивал тайный подвал, где последние двое суток удерживал в нем 12-летнюю школьницу. Он похитил девочку и неизвестно, сколько собирался удерживать ее там. Но только благодаря активным поискам, которые развернули волонтеры и полицейские, ей удалось вернуться домой живой и невредимой. А сам маньяк сбежал. Правоохранители предполагают, что жертву он выбрал давно и следил за ней.

Маньяк напал на девочку у реки. Школьница отправилась кататься на велосипеде по лесу вдоль русла. Кстати, именно на берегу волонтеры затем нашли вещи девочки — они лежали в беседке вместе с телефоном. Недалеко обнаружили брошенный велосипед. Тогда полицейские предположили, что девочка пошла купаться и утонула. Но решили проверить и другие версии.

Параллельно водолазы обследовали дно и прошли вниз по течению реки. Еще более двухсот человек продолжали поиски на суше. До дома Олега Лавкину просто не успели дойти — девочка вернулась раньше. В селе на окраине Бийска мужчина жил давно, зарабатывал на жизнь сбором металлолома. Перевозил железо на красном мотоблоке. Соседи характеризуют его как необщительного, замкнутого, «с причудами».

У Лавкина есть судимость за незаконное приобретение, изготовление и хранение наркотических средств в особо крупном размере.

Сейчас его объявили в федеральный розыск, ориентировки распространили не только в Алтайском крае. Школьница находится дома, с ней и родными работают психологи. Выходить на улицу она пока не торопится, передает НТВ.

Рост разыскиваемого похитителя — 175 сантиметров, волосы темно-русого цвета, у него худощавое телосложение, носит очки. Возможно, одет в зеленый камуфляжный костюм, куртку с капюшоном и антимоскитной сеткой. При себе у него рюкзак цвета хаки, обувь синего цвета.

По данным полиции, передвигается лесами от села Малоенисейское Бийского района, возможно, в сторону Республики Алтай. Может выходить в населенные пункты. Всех, кто его видел, просят сообщить в полицию.

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