Российский борец Евлоев завоевал золото токийской Олимпиады - 13-я медаль высшей пробы у сбороной РФ
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Российский борец Евлоев завоевал золото токийской Олимпиады - 13-я медаль высшей пробы у сбороной РФ

8:35:388/3/2021Фото: Tom Pennington/Getty Images
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В неофициальном зачете по числу наград российская сборная сейчас находится на пятом месте с 13 золотыми, 21 серебряными и 18 бронзовыми наградами.

Муса Евлоев - обладатель золота на Олимпиаде в Токио

Тринадцатая золотая медаль заработана на Олимпийских играх в Токио — ее принес борец Муса Евлоев. Во время состязаний по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 килограмм в финале Евлоев сошелся с представителем Армении Артуром Алексаняном, который является олимпийским чемпионом Рио-де-Жанейро и обладателем бронзы на олимпиаде в Лондоне.

Для того, чтобы попасть в финал, Евлоев вышел с победами из поединков со спортсменами из Грузии, Венгрии и Польши. Ранее борцы в греко-римском стиле уже принесли награды в копилку сборной - бронзу взяли Сергей Емелин в весе до 60 килограмм и Сергей Семенов в весе до 130 килограмм.

В неофициальном зачете по числу наград российская сборная сейчас находится на пятом месте с 13 золотыми, 21 серебряными и 18 бронзовыми наградами.

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