Опасная дата в августе 2021 года: NASA сообщает об угрозе из космоса AJ193
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Опасная дата в августе 2021 года: NASA сообщает об угрозе из космоса AJ193

11:20:598/3/2021Фото: Pixabay
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Диаметр астероида оценен в 1,37 км, пролетит он мимо Земли на минимальном расстоянии, равном 3,427 миллионов километров.

астероид
Размеры астероида просто невероятны

С каждым днём всё ближе и ближе к нашей планете приближается космическое тело невероятных размеров, которые превышают размеры 99% всех других известных астероидов.

Специалисты, работающие в центре NASA по наблюдению за всеми астероидами, находящимися в космосе около Земли, сообщают, что максимальное сближение земли и указанного астероида с названием AJ193, который был открыт в 2016 году, состоится уже 21 августа текущего года.

Скорость полёта опасного астероида является не маленькой и составляет 26 км в секунду. Астероид отнесён к группе Аполлонов, а его траектория была изучена довольно хорошо, однако с уверенностью 100% никто из учёных не может утверждать, что он не будет представлять угрозы для Земли.

Диаметр астероида оценен в 1,37 км, пролетит он мимо Земли на минимальном расстоянии, равном 3,427 миллионов километров.

Ученые опасаются, что гравитационное поле какого-нибудь космического тела может изменить траекторию полёта указанного астероида. Если эта огромная каменная глыба благополучно минует нашу планету, последующее сближение состоится только в 2063 году.

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