"Скопинский маньяк" арестован за участие в видеосъемке в поддержку КПРФ 
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"Скопинский маньяк" арестован за участие в видеосъемке в поддержку КПРФ 

8:13:548/3/2021Фото: Скриншот
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Ранее суд удовлетворил иск полиции об ужесточении мер административного надзора в отношении Виктора Мохова, запретив ему общение с представителями СМИ, в интернете, в также посещение места, где разрешено употреблять алкоголь.

Виктору Мохову назначили 10 суток административного ареста

Виктору Мохову, известному как скопинский маньяк, мировой суд назначил 10 суток административного ареста за участие в съемке видеоролика в поддержку партии КПРФ. Мохов полностью признал свою вину.

В конце июля в СМИ и Telegram-каналах появилось видео, на котором Виктор Мохов, одетый в футболку и кепку с символикой КПРФ, говорит о том, что поддерживает лидера партии Геннадия Зюганова. Однако в отделении КПРФ по Рязанской области открестились от Мохов и назвали видео провокацией.

"Признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 19.24 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить ему административное наказание в виде административного ареста на срок 10 суток", - сказано в решении суда.

По выводам суда, Мохов участвовал в съемке видеоролика, тем самым повторно нарушил установленное ему административное ограничение. Напомним, что 1 апреля его признали виновным и наказали штрафом в размере 1200 рублей за съемку в фильме Ксении Собчак. В ходе разбирательства по делу Мохов полностью признал вину, что стало смягчающим обстоятельством при вынесении решения.

В отношении Мохова ранее установлено административные ограничения в виде запрета на посещение мест проведения спортивных, культурно-зрелищных и иных массовых мероприятий на шесть лет, а также запретил ему участвовать в таких мероприятиях. Ему нельзя находиться вне своего места жительства с 22:00 до 06:00, за исключением времени нахождения на работе, запрещено выезжать за пределы Скопинского района без разрешения органа внутренних дел. Также ему необходимо являться четыре раза в месяц в орган внутренних дел по месту жительства для регистрации.

В июне 2021 года Рязанский областной суд удовлетворил иск полиции об ужесточении мер административного надзора в отношении Мохова, запретив ему общение с представителями СМИ, в интернете, в также посещение мест общественного питания, в которых разрешено употреблять алкоголь, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

В 2005 году Мохов (1950 года рождения) был приговорен к 16 годам и 10 месяцам в исправительной колонии строгого режима за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Суд установил, что в 2000 году он похитил в Рязани двух девушек (14 и 17 лет), изнасиловал их и продержал в подвале хозяйственной постройки у своего дома в Скопине почти четыре года. В начале марта 2021 года он был освобожден после отбывания срока.

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