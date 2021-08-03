Число погибших в ДТП в Турции российских туристов выросло до четырех: Они ехали в аэропорт после отдыха

В Турции автобус, который должен был доставить 22 туристов на рейс в Россию, перевернулся, врезавшись в ограждение. В настоящее время известно, что погибли 4 человека, четверых пытаются вывести из тяжелого состояния, остальные россияне с разными травмами проходят лечение в частных турецких больницах.
Оплачивать лечение и перевозку погибших будет страховая компания. Об этом рассказал Игорь Иванов, заместитель генерального директора по маркетингу, рекламе и PR компании «РЕСО-Гарантия».
- Мы подтверждаем страховое партнерство с НТК «Интурист», чьи клиенты попали в ДТП в Турции. В пакетные туры компании входит полис страхования медицинских и медико-транспортных расходов туристов на страховую сумму 30 тыс. евро. В настоящий момент нам известно о 22 пострадавших в ДТП в Турции пассажирах автобуса, перевозившего клиентов «Интуриста». Согласно имеющейся информации, из них трое погибли, один из скончавшихся – подросток, — сообщил он.
Позже стало известно, умер еще один из пострадавших.
Частные турецкие клиники Anadolu, Akdeniz и Eslem приняли пострадавших и проводят лечение в полном объеме. Страховой случай ведет партнерская сервисная компания LDM Assistance, она готова организовать для выписанных россиян трансфер до аэропорта в Турции и обратный билет в Россию.
- Состояние четверых застрахованных, в том числе двоих несовершеннолетних, оценивается как тяжелое. Трое из них вчера были прооперированы, в настоящий момент они находятся в реанимации. Каждый пострадавший получает все необходимое лечение, — пояснил он.
Также компания, которая несет расходы, уже начала подготовку к возвращению погибших на родину.
ДТП с участием автобуса, перевозившего российских туристов, произошло 2 августа около 18:00 в районе курорта Манавгат провинции Анталья. 22 туриста из РФ направлялись в аэропорт для вылета вечерним рейсом в Самару. В результате аварии погибли 4 россиянина, пять человек получили тяжелые травмы.
Причиной стали действия водителя (предварительные данные) - он не справился с управлением, пишет "Интерфакс-Туризм".
Сами пассажиры рассказывают, что автобус несколько раз ломался, а водитель очень агрессивно вел машину.