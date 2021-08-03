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Число погибших в ДТП в Турции российских туристов выросло до четырех: Они ехали в аэропорт после отдыха

9:53:088/3/2021Фото: Flickr
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Автобус с туристами перевернулся. Переправка в Россию тел погибших и лечение пострадавших в аварии в турецкой Анталье оплатит страховая компания в полном объеме.

Среди 3 погибших россиян в ДТП в Турции один подросток

В Турции автобус, который должен был доставить 22 туристов на рейс в Россию, перевернулся, врезавшись в ограждение. В настоящее время известно, что погибли 4 человека, четверых пытаются вывести из тяжелого состояния, остальные россияне с разными травмами проходят лечение в частных турецких больницах.

Оплачивать лечение и перевозку погибших будет страховая компания. Об этом рассказал Игорь Иванов, заместитель генерального директора по маркетингу, рекламе и PR компании «РЕСО-Гарантия».

- Мы подтверждаем страховое партнерство с НТК «Интурист», чьи клиенты попали в ДТП в Турции. В пакетные туры компании входит полис страхования медицинских и медико-транспортных расходов туристов на страховую сумму 30 тыс. евро. В настоящий момент нам известно о 22 пострадавших в ДТП в Турции пассажирах автобуса, перевозившего клиентов «Интуриста». Согласно имеющейся информации, из них трое погибли, один из скончавшихся – подросток, — сообщил он.

Позже стало известно, умер еще один из пострадавших.

Частные турецкие клиники Anadolu, Akdeniz и Eslem приняли пострадавших и проводят лечение в полном объеме. Страховой случай ведет партнерская сервисная компания LDM Assistance, она готова организовать для выписанных россиян трансфер до аэропорта в Турции и обратный билет в Россию.

- Состояние четверых застрахованных, в том числе двоих несовершеннолетних, оценивается как тяжелое. Трое из них вчера были прооперированы, в настоящий момент они находятся в реанимации. Каждый пострадавший получает все необходимое лечение, — пояснил он.

Также компания, которая несет расходы, уже начала подготовку к возвращению погибших на родину.

ДТП с участием автобуса, перевозившего российских туристов, произошло 2 августа около 18:00 в районе курорта Манавгат провинции Анталья. 22 туриста из РФ направлялись в аэропорт для вылета вечерним рейсом в Самару. В результате аварии погибли 4 россиянина, пять человек получили тяжелые травмы.

Причиной стали действия водителя (предварительные данные) - он не справился с управлением, пишет "Интерфакс-Туризм".

Сами пассажиры рассказывают, что автобус несколько раз ломался, а водитель очень агрессивно вел машину.

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