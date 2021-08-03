На почту и в кассу ЖКХ только с сертификатом о вакцинации или отрицательным ПЦР-тестом пустят в Ростовской области
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
03.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

На почту и в кассу ЖКХ только с сертификатом о вакцинации или отрицательным ПЦР-тестом пустят в Ростовской области

9:13:148/3/2021Фото: donland.ru
0

В регионе с 4 августа ужесточают антиковидные ограничения. Приостанавливается деятельность бань и саун, а также бассейнов и аквапарков в закрытых помещениях.

Донской губернатор Василий Голубев ужесточит антиковидные меры
Сюжет: Третья волна коронавируса
После угроз самосожжением кислород для больных коронавирусом доставили в ковидный госпиталь Бердска

После угроз самосожжением кислород для больных коронавирусом доставили в ковидный госпиталь Бердска22 010 новых зараженных коронавирусом выявили в России 3 августаЕщё 459 новости

В Ростовской области ужесточены антиковидные ограничения. Соответствующие изменения 3 августа утвердил донской губернатор Василий Голубев, сообщили в пресс-службе главы региона.

С 4 августа вводится обязательное условие для посещения гражданами ряда организаций и учреждений. Для того чтобы посетить их лично, потребуется предъявить один из трёх документов: сертификат о вакцинации от COVID-19; либо документ о перенесённом в течение предшествующего полугодового периода заболевании, вызванного коронавирусом; либо отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. При этом последний документ действителен только в течение трёх календарных дней, а ограничения по документам не распространяются на детей до 18 лет.

Один из трёх документов потребуется предъявить при посещении МФЦ и других операционных залов для обслуживания населения, в том числе расчетно-кассовых центров, отделений почты, социальных фондов и других. При отсутствии документа государственные и муниципальные услуги можно получить исключительно дистанционно.

Документ придётся представить и при заселении в общежитие – как студентам 18 лет и старше, так и работникам образовательных организаций.

Сертификаты о прививке, справки о недавно перенесенном заболевании COVID-19 или свежий отрицательный ПЦР-тест также являются теперь обязательным условием и для допуска посетителей в фитнес-клубы, спортзалы и организации общественного питания, в том числе на летние веранды.

При этом заполнять места в общепите можно лишь на 30% от расчётной вместимости. Для фитнес-центров и спортзалов сохраняется ранее введённое требование о минимальной площади на одного посетителя не менее чем в 10 квадратных метров.

Физкультурные и спортивные мероприятия разрешены только для совершеннолетних участников при предъявлении одной из трёх справок. Присутствие зрителей не допускается.

Не более чем на 30% могут быть заполнены зрителями залы в кинотеатрах, театрах и на концертах в закрытых помещениях. Запрещены концерты в помещениях, не оборудованных посадочными местами.

При этом с 4 августа на территории Ростовской области приостанавливается деятельность бань и саун, а также бассейнов и аквапарков в закрытых помещениях. В парках культуры и отдыха введён временный запрет на работу аттракционов.

В торгово-развлекательных центрах вновь запрещена работа фуд-кортов, за исключением обслуживания на вынос с дистанционным способом заказа. В ТРЦ также введён временный запрет на торговую деятельность и деятельность по оказанию услуг на торговых островках.

Организациям-перевозчикам предписано не допускать перевозку в общественном транспорте, в том числе в такси, пассажиров без лицевых масок или респираторов.

В медицинских организациях Ростовской области приостанавливается проведение профосмотров и диспансеризации граждан, плановая госпитализация, а также оказание плановой медпомощи, которая может быть отсрочена без угрозы жизни и здоровью пациентов.

В постановлении отдельно прописаны случаи исключения, при которых медицинская помощь будет оказана: проведение курсового и программного лечения, высокотехнологичная медпомощь, помощь по профилям: психиатрия, фтизиатрия, наркология и ВИЧ-инфекция, допобследования граждан по призыву.

Не будет отказано в плановом посещении многопрофильных амбулаторно-поликлинических медицинских организаций тем пациентам, у которых отсрочка оказания медпомощи может повлечь ухудшение состояния, угрозу их жизни и здоровью, включая острые заболевания, травмы и обострения хронических заболеваний.

Государственным органам и органам местного самоуправления предписано максимально сократить количество мероприятий с очным участием работников и иных граждан, а также проводить рабочие совещания, планерки, тренинги и семинары в дистанционном формате.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в Новосибирской области ограничения действуют до 30 августа, но сертификаты и тесты предъявлять не требуют. Ранее губернатор Андрей Травников не исключил того, что новосибирские школьники перейдут на дистанционное обучение.

Ей было всего 24: за что в Подмосковье убили Анастасию Огрызкову
Нападение на россиянок на девичнике: почему вмешалась Госдума
Трагедия в Подмосковье: полицейского убили на руках у жены
Наследница больна: этот диагноз поставили дочке Лолиты с рождения
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Выходка кота вынудила людей позвонить в полицию
Истощал на 12 килограммов: беда случилась с Лепсом
Анекдот Вассермана про блондинок: хохочет вся страна
3 знака зодиака, под которыми рождаются неверные женщины
дистанционное обучениекоронавирусзапрет на работутест на COVID-19сертификат о вакцинации
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Жесткие ограничения оправданы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Главные запреты в праздник Рождества святителя Николая Чудотворца 11 августа 2021 года
9:20:04 8/3/2021
Главные запреты в праздник Рождества святителя Николая Чудотворца 11 августа 2021 года
На почту и в кассу ЖКХ только с сертификатом о вакцинации или отрицательным ПЦР-тестом пустят в Ростовской области
9:13:14 8/3/2021
На почту и в кассу ЖКХ только с сертификатом о вакцинации или отрицательным ПЦР-тестом пустят в Ростовской области
Лучшие школы по итогам ЕГЭ назвали в Новосибирске
8:57:34 8/3/2021
Лучшие школы по итогам ЕГЭ назвали в Новосибирске
Российский борец Евлоев завоевал золото токийской Олимпиады - 13-я медаль высшей пробы у сбороной РФ
8:35:38 8/3/2021
Российский борец Евлоев завоевал золото токийской Олимпиады - 13-я медаль высшей пробы у сбороной РФ
С днем Марии Магдалины душевные слова и открытки для близких и друзей на 4 августа
8:23:42 8/3/2021
С днем Марии Магдалины душевные слова и открытки для близких и друзей на 4 августа
"Скопинский маньяк" арестован за участие в видеосъемке в поддержку КПРФ 
8:13:54 8/3/2021
"Скопинский маньяк" арестован за участие в видеосъемке в поддержку КПРФ 
Маньяк два года рыл подвал для похищенной 12-летней девочки. Смотрите видео
7:55:14 8/3/2021
Маньяк два года рыл подвал для похищенной 12-летней девочки. Смотрите видео
Иск на 500 млн рублей предъявил «Яндекс.Такси» клиент в Новосибирске
7:33:49 8/3/2021
Иск на 500 млн рублей предъявил «Яндекс.Такси» клиент в Новосибирске
5 советов для облегчения состояния в сильную магнитную бурю августа 2021
7:20:42 8/3/2021
5 советов для облегчения состояния в сильную магнитную бурю августа 2021
БердскПосле угроз самосожжением кислород для больных коронавирусом доставили в ковидный госпиталь Бердска
7:16:26 8/3/2021
После угроз самосожжением кислород для больных коронавирусом доставили в ковидный госпиталь Бердска
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
03.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
More stories to check out before you go
Keep on reading
Росздравнадзор расследует тяжелый случай заболевания коронавирусом после вакцинации в БердскеПо словам главврача Бердской ЦГБ Аллы Дробинской, нужно выяснять, когда погибшая на самом деле сделала прививку. Уже подтверждаются смертельные случаи привитых от ковида.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Жуткое ДТП на трассе Р-256 по Бердском: Грузовик с прицепом вытолкнул в кювет иномарку под Искитимом- видеоНа месте происшествия находятся две кареты скорой помощи. Одна из них - реанимобиль. Известно, что за рулем "Ниссан" находилась девушка, которая вылетела на встречку.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Полуголая женщина полыхала на автобусной остановке в НовосибирскеОчевидцы происшествия стали тушить пострадавшую при помощи огнетушителей. Приехавшая на вызов «скорая» забрала неизвестную в ожоговое отделение.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Подробности трагедии: Скончался терявший сознание 8-летний мальчик после отказа в медпомощиИдет внутрибольничная служебная проверка, уже создана комиссия. Вероятно, потом будет и проверка Минздрава, и Следственного комитета.Курьер Среда
Group 3
Отменить
' ' '
' ' '