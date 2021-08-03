На почту и в кассу ЖКХ только с сертификатом о вакцинации или отрицательным ПЦР-тестом пустят в Ростовской области

В Ростовской области ужесточены антиковидные ограничения. Соответствующие изменения 3 августа утвердил донской губернатор Василий Голубев, сообщили в пресс-службе главы региона.
С 4 августа вводится обязательное условие для посещения гражданами ряда организаций и учреждений. Для того чтобы посетить их лично, потребуется предъявить один из трёх документов: сертификат о вакцинации от COVID-19; либо документ о перенесённом в течение предшествующего полугодового периода заболевании, вызванного коронавирусом; либо отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. При этом последний документ действителен только в течение трёх календарных дней, а ограничения по документам не распространяются на детей до 18 лет.
Один из трёх документов потребуется предъявить при посещении МФЦ и других операционных залов для обслуживания населения, в том числе расчетно-кассовых центров, отделений почты, социальных фондов и других. При отсутствии документа государственные и муниципальные услуги можно получить исключительно дистанционно.
Документ придётся представить и при заселении в общежитие – как студентам 18 лет и старше, так и работникам образовательных организаций.
Сертификаты о прививке, справки о недавно перенесенном заболевании COVID-19 или свежий отрицательный ПЦР-тест также являются теперь обязательным условием и для допуска посетителей в фитнес-клубы, спортзалы и организации общественного питания, в том числе на летние веранды.
При этом заполнять места в общепите можно лишь на 30% от расчётной вместимости. Для фитнес-центров и спортзалов сохраняется ранее введённое требование о минимальной площади на одного посетителя не менее чем в 10 квадратных метров.
Физкультурные и спортивные мероприятия разрешены только для совершеннолетних участников при предъявлении одной из трёх справок. Присутствие зрителей не допускается.
Не более чем на 30% могут быть заполнены зрителями залы в кинотеатрах, театрах и на концертах в закрытых помещениях. Запрещены концерты в помещениях, не оборудованных посадочными местами.
При этом с 4 августа на территории Ростовской области приостанавливается деятельность бань и саун, а также бассейнов и аквапарков в закрытых помещениях. В парках культуры и отдыха введён временный запрет на работу аттракционов.
В торгово-развлекательных центрах вновь запрещена работа фуд-кортов, за исключением обслуживания на вынос с дистанционным способом заказа. В ТРЦ также введён временный запрет на торговую деятельность и деятельность по оказанию услуг на торговых островках.
Организациям-перевозчикам предписано не допускать перевозку в общественном транспорте, в том числе в такси, пассажиров без лицевых масок или респираторов.
В медицинских организациях Ростовской области приостанавливается проведение профосмотров и диспансеризации граждан, плановая госпитализация, а также оказание плановой медпомощи, которая может быть отсрочена без угрозы жизни и здоровью пациентов.
В постановлении отдельно прописаны случаи исключения, при которых медицинская помощь будет оказана: проведение курсового и программного лечения, высокотехнологичная медпомощь, помощь по профилям: психиатрия, фтизиатрия, наркология и ВИЧ-инфекция, допобследования граждан по призыву.
Не будет отказано в плановом посещении многопрофильных амбулаторно-поликлинических медицинских организаций тем пациентам, у которых отсрочка оказания медпомощи может повлечь ухудшение состояния, угрозу их жизни и здоровью, включая острые заболевания, травмы и обострения хронических заболеваний.
Государственным органам и органам местного самоуправления предписано максимально сократить количество мероприятий с очным участием работников и иных граждан, а также проводить рабочие совещания, планерки, тренинги и семинары в дистанционном формате.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в Новосибирской области ограничения действуют до 30 августа, но сертификаты и тесты предъявлять не требуют. Ранее губернатор Андрей Травников не исключил того, что новосибирские школьники перейдут на дистанционное обучение.