«Курьер.Среда.Бердск» просит приютить на время собаку Алдана, чтобы его хозяин онкобольной Константин Пономарев лег в госпиталь
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«Курьер.Среда.Бердск» просит приютить на время собаку Алдана, чтобы его хозяин онкобольной Константин Пономарев лег в госпиталь

9:55:368/3/2021Фото: Елены Пономаревой
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Супруга не может выгуливать песика, у нее парализована нога после инсульта. Приютить нужно на несколько недель.

Редакция Курьер.Среда.Бердск просит приютить временно собаку Алдана
Редакция Курьер.Среда.Бердск просит приютить временно собаку Алдана

Редакция «Курьер.Среда.Бердск» обращается к читателям за помощью. Мы просим взять на несколько недель собаку по кличке Алдан. Ему три года. Он кастрирован. Весит около 20 кг.
Породы неизвестной, взят из приюта.
Если вы временно приютите песика, то поможете подлечиться нашему герою Константину Пономареву. Напомним, что у Константина четвертая стадия онкологического заболевания. Он испытывал адские боли. Но благодаря полученным адекватным его заболеванию обезболивающим препаратам боль ушла. Но несколько дней держится высокая температура.
Его готовы принять на лечение в паллиативный госпиталь в Барышево. Но он переживает, кто будет гулять с Алданом, его супруга передвигается с трудом. Елена переболела коронавирусом, пережила за лето два инсульта, после второго у нее парализовало ногу.
- Поговорила с Костей, он сказал, что ляжет в клинику, как только пристроим Алдана. Он его любит по-настоящему. И Костя вообще ответственный человек, - говорит Елена Пономарева.

Елена обзвонила бердские телефоны по передержке, но кто-то уже этим не занимается, кто-то отказывается.
Телефон Елены 8-913-470-39-97.

От главного редактора Галины Коморниковой:
- Я очень прошу кого-то из наших читателей приютить на время Алдана. Взяла бы сама, но меня дома нет с утра до вечера. Ведь многие в Бердске живут в частных домах. Сейчас еще лето и тепло. Алдан добрый и воспитанный. Я готова дать необходимую сумму денег на его питание. Мне можно написать на WhatsApp редакции - 8-953-878-90-10.
Елене Пономаревой можно звонить напрямую – телефон выше.

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