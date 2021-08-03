"Сердце не выдержало": На похоронах убитой полицейским 15-летней Кати ее отцу стало плохо
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"Сердце не выдержало": На похоронах убитой полицейским 15-летней Кати ее отцу стало плохо

11:04:488/3/2021Фото: pixabay.com
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Он рассказал, что не верит в связь дочери с подполковником втрое старше нее. После смерти матери девочка замкнулась, стала много рисовать, писала стихи.

На похороны убитой подполковником девочки к ее отцу приезжала скорая
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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3 августа в поселке Петра Дубрава Самарской области прошли похороны жестоко убитой полицейским 15-летней девочки. Проводить погибшую в последний путь пришло больше сотни односельчан. Всем им до сих пор не верится в реальность произошедшего. Перед прощанием к подъезду подъехала машина скорой помощи. Отцу погибшей школьницы срочно понадобилась помощь медиков. Затем началась траурная церемония, сообщает 63.ru.

Отец рассказал, что не верит в связь его дочери с сотрудником полиции втрое старше нее. После смерти матери дочь немного замкнулась, много рисовала, стихи писала, любила гулять и бегать. В тот роковой вечер она как раз и ушла на пробежку.

- В тот день ничего подозрительного не было для меня. Но когда она не вернулась и я уже несколько часов обрывал телефоны, где-то около двух часов ночи пришли полицейские. Они увезли меня в участок, допрашивали долго. От них я и узнал о смерти Кати, — рассказал ее отец.

А соседи рассказали, что девушка была скромной и вряд ли бы стала заводить отношения со взрослым мужчиной, который потом мог бы ее убить, опасаясь огласки. Все недоумевают, что произошло на самом деле с подростком в тот день. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 29 июля ее тело нашли на улице, в 700 метрах от дома со множественными колотыми ранами на шее.

Главный подозреваемый подполковник Антон Безчетвертев на время следствия отправлен в СИЗО. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", его сразу же после возбуждения уголовного дела уволили из органов МВД. На суде он признал вину и даже пустил слезу. На допросах он говорил, что ц него случился приступ ярости, когда девочка набросилась на него с кулаками.

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