Обнаруженный свет из черной дыры доказал общую теорию относительности Эйнштейна - смотрите видео света

Свет окружал черную дыру из-за сильной гравитации объекта, искривляющего пространство и искривляющего свет обратно в поле зрения.
Это тот же сценарий, который предсказывается в общей теории относительности Эйнштейна.
Он определил, что массивные объекты вызывают искажение пространства-времени, которое ощущается как гравитация.
Группа астрономов из Стэнфордского университета обнаружила свет, исходящий из-за черной дыры, в ходе первого в истории наблюдения, которое подтверждает теорию относительности знаменитого физика-теоретика Альберта Эйнштейна, пишет dailymail.co.uk.
В исследовании, опубликованном на днях в журнале Nature, были проанализированы рентгеновские «эхо», окружающие черную дыру, примерно в 100 миллионах световых лет от Земли, которые были результатом интенсивной гравитации объекта, искривляющего пространство и искривляющего свет. .
Эти «эхо» представляют собой вспышки рентгеновского излучения, исходящие от диска, которые ученые используют для составления карты внутренней структуры черной дыры.
Сценарий был предсказан теорией Эйнштейна, которая определила, что массивные объекты вызывают искажение пространства-времени, которое ощущается как гравитация.
Роджер Бландфорд, соавтор исследования, опубликованного в журнале Nature, сказал: «Пятьдесят лет назад, когда астрофизики начали размышлять о том, как магнитное поле может вести себя вблизи черной дыры, они понятия не имели, что однажды у нас может появиться методы, позволяющие наблюдать это напрямую и увидеть общую теорию относительности Эйнштейна в действии ».
Во время проведения исследования астрофизик Стэнфордского университета Дэн Уилкинс наблюдал серию ярких рентгеновских вспышек, а затем телескопы зафиксировали нечто неожиданное: дополнительные рентгеновские вспышки, которые были меньше, позже и разных цветов, чем яркие вспышки.
Знаменитая теория Эйнштейна, написанная в 1915 году, определила, что массивные объекты вызывают искажение пространства-времени, которое ощущается как гравитация.
«Любой свет, попадающий в эту черную дыру, не выходит, поэтому мы не должны видеть ничего, что находится за черной дырой», - Уилкинс, научный сотрудник Института астрофизики элементарных частиц и космологии им. Кавли в Стэнфорде. и Национальная ускорительная лаборатория SLAC, говорится в заявлении.
Причина, по которой мы можем это видеть, заключается в том, что эта черная дыра искривляет пространство, искривляя свет и закручивая вокруг себя магнитные поля ».
Изучая черную дыру в центре галактики I Zwicky 1 (I Zw 1 для краткости), примерно в 100 миллионах световых лет от Земли, Уилкинс заметил серию более мелких вспышек.
Он и его команда определили, что вспышки - это те же рентгеновские вспышки, которые излучаются из центра, но вместо этого отражаются от задней части диска.
«Я строил теоретические предсказания того, как эти отголоски кажутся нам в течение нескольких лет, - сказал Уилкинс.
«Я уже видел их в разрабатываемой мной теории, поэтому, как только я увидел их при наблюдениях в телескоп, я смог выяснить связь».
Первоначальное исследование Уилкинса и его коллег было сосредоточено на том, чтобы узнать больше о короне черных дыр, которая представляет собой набор сверхгорячих газовых частиц, образующихся при падении газа из диска в черную дыру.
Ведущая теория о том, что такое корона, предполагает, что она начинается со скольжения газа по черной дыре, которая затем нагревается до миллионов градусов.
При таких экстремальных температурах электроны отделяются от атомов, образуя намагниченную плазму.
Захваченное мощным вращением черной дыры, магнитное поле изгибается так высоко над черной дырой и так сильно вращается вокруг себя, что в конечном итоге полностью разрушается - ситуация настолько напоминает то, что происходит вокруг нашего собственного Солнца, что она позаимствовала название «корона».
«Это магнитное поле, связанное и затем близкое к черной дыре, нагревает все вокруг нее и производит эти высокоэнергетические электроны, которые затем продолжают производить рентгеновские лучи», - сказал Уилкинс.