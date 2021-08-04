Рак кожи: эксперт раскрывает самое опасное десятилетие, когда нужно проявлять максимальную бдительность
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Рак кожи: эксперт раскрывает самое опасное десятилетие, когда нужно проявлять максимальную бдительность

4:00:428/4/2021Фото: pxhere.com
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Некоторые люди имеют большую генетическую предрасположенность к развитию новых родинок по мере старения. Полезно сделать фотографии, чтобы вы могли отслеживать свои родинки с течением времени.

девушка
Количество родинок увеличивается к возрасту от 30 до 40 лет, а после этого они имеют тенденцию уменьшаться
Сюжет: Онкология
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Эксперт по раку кожи Лаура Харкер - ведущая медсестра в клинике The Mole Clinic - рассказала о выявлении раковых образований. Учитывая, что новые родинки могут развиваться в течение всей жизни, о чем вам следует беспокоиться?

«Ключевым предупреждающим признаком того, что родинка (или другое поражение кожи) может быть раком кожи, является заметное изменение родинки», - заявил Харкер. «Некоторые родинки присутствуют при рождении или появляются в течение первых двух лет жизни», - добавила она. «Но большинство родинок развиваются в детстве и в раннем взрослом возрасте», - продолжил Харкер. «Количество родинок увеличивается к возрасту от 30 до 40 лет, а после этого они имеют тенденцию уменьшаться», пишет express.co.uk.

Это может быть решающее десятилетие (с 30 лет), чтобы уделять особое внимание всем своим родинкам.

Но Харкер подчеркнул, что «любые новые родинки, появляющиеся во взрослом возрасте, необходимо контролировать и проверять, растут ли они или изменяются».

«Тест ABCDE - лучший способ контролировать родинки и решить, нужно ли вам обратиться за советом к терапевту », - сказала она.

А для асимметрии

Ищите родинки асимметричной формы, где одна половина родинки не похожа на другую.

B для неровностей границы

У родинки неровная граница? Он зубчатый, зазубренный или плохо очерченный?

C для цветовых различий и сравнения

Есть ли у родинки два или более разных цвета и отличается ли она от других ваших родинок?

D для изменения диаметра

Проверьте диаметр родинки, чтобы убедиться, что она больше 7 мм (примерно как кончик карандаша).

Тем не менее, большинство раковых образований кожи начинается с меньшего размера, и важно проверить наличие новых, изменяющихся или необычных новообразований независимо от размера.

EFG - все возвышенные, устойчивые и растущие (устойчивый рост)

Родинка развивается или меняет размер, форму или цвет? Родинка или поражение кожи приподняты, плотны на ощупь и постоянно растут?

«Каждый должен знать о тесте ABCDE на наличие родинок, так как он прост в использовании», - добавил Харкер.

Нормальные (незлокачественные) родинки могут со временем менять свой внешний вид, но изменения, как правило, настолько постепенные, что «не должны быть очень заметными».

Новые родинки, как правило, появляются у людей со светлой кожей, подвергшихся чрезмерному пребыванию на солнце.

Более того, некоторые люди имеют большую генетическую предрасположенность к развитию новых родинок по мере старения.

Однако любые родинки или пятна, которые часто кровоточат, сочатся или покрываются корками, должны быть проверены врачом.

«Еще один предупреждающий знак - это когда родинка выделяется и отличается от других родинок», - сказал Харкер. «Это называется« гадкий утенок »».

Чтобы «обеспечить душевное спокойствие», Харкер рекомендовала всем, кого беспокоят родинки, проверить их у своего терапевта или у кожного специалиста, такого как она сама, в клинике The Mole Clinic.

Для труднодоступных мест, таких как ваша спина, Хардер рекомендует попросить друга или члена семьи проверить это место для вас.

Также будет полезно сделать фотографии, чтобы вы могли отслеживать свои родинки с течением времени.

«Будьте осторожны, чтобы не загорать и не обжечься», - предупредил Харкер. «Укройтесь и используйте солнцезащитные кремы с SPF не ниже 30».

Харкер настоятельно не рекомендует пользоваться шезлонгами, поскольку они могут значительно увеличить риск рака кожи.

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