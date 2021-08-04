Изменение климата толкает акул от экватора на север
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Изменение климата толкает акул от экватора на север

3:30:308/4/2021Фото: pxhere.com
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Большая белая акула может вырасти до 20 футов, и даже исследовательского укуса достаточно, чтобы разрезать человека пополам.

акулы
Акулы, которые обычно плавают в более теплых водах, отправились на север из-за изменения климата

Акулы, которые обычно плавают в более теплых водах, отправились на север из-за изменения климата.
Рифовые акулы Blacktip были замечены недавно у побережья Нью-Йорка
В четверг утром произошел инцидент в государственном парке Джонс-Бич.
14 несмертельных неспровоцированных нападений на людей со стороны рифовых акул

Официальные лица предупредили, что виды акул, которые обычно плавают в водах вблизи экватора, начали двигаться на север из-за изменения климата, пишет dailymail.co.uk.

По сообщению CBS News, недавно у побережья Нью-Йорка был замечен ряд черноперых рифовых акул, в том числе один инцидент 28 июля  в государственном парке Джонс-Бич.

Местные власти обеспокоены тем, что акулы не являются местными для этого района и могут представлять опасность для пловцов.

«Наши охранники заметили множество рифовых акул - не одну, а множество черноперых рифовых акул», - сказал в интервью новостному агентству городской смотритель Хемпстеда Дон Клавин.

Это действительно уникальные акулы… они карибские акулы. Известно, что в местах нагула они подходят близко к береговой линии. Таким образом, очевидно, что проблема связана с пловцами. Человеческая деятельность «заставляет животных двигаться дальше на 70%, чтобы выжить»

Согласно новому исследованию, деятельность человека за последние 40 лет изменила поведение животных, увеличив их передвижение на 70 процентов.

Исследователи из Сиднейского университета проанализировали 208 отдельных исследований 167 видов животных, опубликованных с начала 1980-х годов, для отслеживания передвижения животных.

Исследование показало, что человеческая деятельность, такая как лесозаготовки и урбанизация, а также эпизодические события, такие как охота и военная деятельность, нарушают передвижение животных, когда они бегут от людей или путешествуют дальше, чтобы найти себе пару и еду.

Наблюдались самые разные животные: от сонной оранжевой бабочки до сильно забитого европейского барсука, черного медведя и 2 000-килограммовой большой белой акулы.

Согласно данным International Shark Attack File, было всего 14 несмертельных неспровоцированных нападений рифовых акул на людей.

Подавляющее большинство неспровоцированных нападений акул на людей происходит от трех видов акул - бычьей, большой белой и тигровой.

Исследователь акул Национального исторического музея Саут-Форк Крис Папаро сказал, что акулы движутся на север из-за меняющихся условий.

«Изменение климата определенно играет роль <...> особенно в тех наблюдениях, которые мы наблюдаем в этом году и в прошлом году», - сказал Папаро.

«Поскольку температура моря повышается из-за изменения климата, многие популяции рыб перемещаются на север», - добавил он.

Международный союз охраны природы заявляет, что черноперые рифовые акулы считаются «находящимися под угрозой исчезновения», восприимчивыми к рыбной ловле и разрушению среды обитания.

Ранее в этом месяце исследователи обнаружили, что разные виды акул, живущие в одних и тех же водах, охотятся «посменно». Наиболее активны черноперые акулы в вечерние часы, пик активности приходился на 20:00.

Рифовые акулы Blacktip - не единственные виды, которых вытесняют на север из-за изменения погодных условий.

В феврале исследователи из Калифорнии обнаружили, что большие белые переселяются на север от побережья Калифорнии, от Санта-Барбары до залива Бодега, в поисках более прохладных вод в результате изменения климата.

Хотя изменение климата влияет на миграцию и характер охоты высших хищников, оно также влияет на то, как они плавают.

В марте 2020 года австралийские исследователи обнаружили, что акулы стали `` правшами '' и стали плавать вправо после плавания в подогреваемых резервуарах, имитирующих изменения температуры, которые ожидаются к концу века.

Недавнее исследование показало, что повышение температуры моря может негативно повлиять на молодых акул, поскольку  сокращается время реакции, которое они применяют, чтобы их не съели хищники, такие как большая рыба и другие акулы.

КАК АКУЛЫ ЗАРАБОТАЛИ БЕЗЖИЛЬНУЮ РЕПУТАЦИЮ

По мере того как новое исследование проливает свет на поведение акул при охоте и кормлении, включая опасную бычью акулу, эти высшие хищники издавна пугали и очаровывали людей одновременно.

Их базовая конструкция никогда не менялась на протяжении 200 миллионов лет, и они считаются сложными и интеллектуальными.

Их зубы - фактор страха номер один, а зубы большого белого достигают двух с половиной дюймов в длину.

Их добыча насаживается на острые зубы нижней челюсти, где они отпиливают участки плоти. Зазубренные края зубов помогают в этом процессе.

Их зубы хрупкие и постоянно ломаются, но они также постоянно отрастают, и в среднем во рту одновременно присутствует 15 рядов зубов.

Их скорость - фактор страха номер два.

Они очень быстры в воде по сравнению с людьми с акулой мако, способной разгоняться до невероятных 60 миль в час.

Большой белый может развивать скорость до 25 миль в час.

Для сравнения, 5 миль в час - это максимальная скорость, которую может достичь человек.

Бычьи акулы, обычно встречающиеся в теплых водах, вероятно, несут ответственность за большинство нападений акул у берегов, включая укусы других видов.

Нас также пугает сила и размер акулы.

Большая белая акула может вырасти до 20 футов, и, хотя она не имеет особого вкуса для людей, даже исследовательского укуса достаточно, чтобы разрезать человека пополам.

Большинство акул выпускают человека после первого укуса, но иногда этого достаточно, чтобы убить человека.

Однако у акул гораздо больше причин бояться людей. Мы убиваем до миллиона из них в год, часто просто отрезая им плавники, чтобы превратить их в суп, а остальную часть акулы бросали обратно в воду, где она умирает от голода или тонет.

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