Марьин добрый день: поздравления и милые картинки для всех Марий, Маш, Машенек и Марусь 4 августа

Православная традиция переводит это имя как «госпожа». В Марии сердечность сочетается со строгостью, страстность — с отстраненностью. Но Машенька не лишена чувства юмора, что помогает ей и справиться со своими чувствами, и выпутаться из
множества щекотливых ситуаций, и избежать серьезных ссор с окружающими. А ее доброты и
душевности хватит на всех.
Мария, общества душа
(Вы разрешите просто — Маша?),
Пускай к Вам, крыльями маша,
Ваш ангел (или, может, Ваша)
Слетит. И с нею заодно
Мы Вас весьма поздравить рады
(Иль с ним. Но это все равно).
Желаем счастья и отрады.
***
Маня, Маруся, Муся, Мария -
Маш очень много не только в России.
Много и в Святцах святых у них есть.
Праздник сегодня — в твою только честь!
Машенька наша, тебя поздравляем
С днем именинным и счастья желаем!
Много красавиц вокруг — ты всех краше!
Будь же прелестной всегда, наша Маша!
Будь самой умной, душевной, сердечной!
Будем любить мы тебя бесконечно,
Будем, как ангелы, вечно хранить,
Бога за здравие Маши молить.
Имя Мария — не редкое вовсе
Тебе при рождении было дано.
И может быть, святостью девы Марии,
Женщинам так помогает оно.
Пусть же, Мария, тебя не оставит
Лик Богородицы нашей святой,
Если почувствуешь в сердце усталость —
Просто под образом тихо постой.
***
Истинная женщина, прекрасная Мария,
Поздравляем тебя с днем рождения!
Пусть закружит тебя торжества эйфория
В центре праздника-сновидения!
Мы хотим пожелать тебе новых побед
На фронтах трудовых и любовных!
Красивых цветов, верных друзей,
И мужских взглядов нескромных.
***
Маша, Машенька, Мария,
Любви достойна ты всегда,
Твои желанья, как стихия,
Твои капризы - всем беда.
Источник: pozdravit-vsex.ru