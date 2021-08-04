Марьин добрый день: поздравления и милые картинки для всех Марий, Маш, Машенек и Марусь 4 августа
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Марьин добрый день: поздравления и милые картинки для всех Марий, Маш, Машенек и Марусь 4 августа

6:00:388/4/2021Фото: fresh-cards.ru
0

Имя Мария — не редкое вовсе тебе при рождении было дано. И может быть, святостью девы Марии, женщинам так помогает оно.

4 августа - Марьи добрый день
4 августа - Марьи добрый день

Православная традиция переводит это имя как «госпожа». В Марии сердечность сочетается со строгостью, страстность — с отстраненностью. Но Машенька не лишена чувства юмора, что помогает ей и справиться со своими чувствами, и выпутаться из
множества щекотливых ситуаций, и избежать серьезных ссор с окружающими. А ее доброты и
душевности хватит на всех.

4 августа - Марьи добрый день
4 августа - Марьи добрый день

Мария, общества душа
(Вы разрешите просто — Маша?),
Пускай к Вам, крыльями маша,
Ваш ангел (или, может, Ваша)
Слетит. И с нею заодно
Мы Вас весьма поздравить рады
(Иль с ним. Но это все равно).
Желаем счастья и отрады.

***

Маня, Маруся, Муся, Мария -
Маш очень много не только в России.
Много и в Святцах святых у них есть.
Праздник сегодня — в твою только честь!
Машенька наша, тебя поздравляем
С днем именинным и счастья желаем!
Много красавиц вокруг — ты всех краше!
Будь же прелестной всегда, наша Маша!
Будь самой умной, душевной, сердечной!
Будем любить мы тебя бесконечно,
Будем, как ангелы, вечно хранить,
Бога за здравие Маши молить.

4 августа - Марьи добрый день
4 августа - Марьи добрый день

Имя Мария — не редкое вовсе
Тебе при рождении было дано.
И может быть, святостью девы Марии,
Женщинам так помогает оно.
Пусть же, Мария, тебя не оставит
Лик Богородицы нашей святой,
Если почувствуешь в сердце усталость —
Просто под образом тихо постой.

***

Истинная женщина, прекрасная Мария,
Поздравляем тебя с днем рождения!
Пусть закружит тебя торжества эйфория
В центре праздника-сновидения!
Мы хотим пожелать тебе новых побед
На фронтах трудовых и любовных!
Красивых цветов, верных друзей,
И мужских взглядов нескромных.

***

Маша, Машенька, Мария,
Любви достойна ты всегда,
Твои желанья, как стихия,
Твои капризы - всем беда.

Источник: pozdravit-vsex.ru

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НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
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