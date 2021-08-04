Невероятной красоты открытки в светлый праздник равноапостольной Марии Магдалины 4 августа

Эта женщина была исцелена Иисусом и проповедовала Божие Слово до самой смерти. Также она помогала в написании Евангелие Иоанну Богослову. Также Мария Магдалина была первой, к кому явился Христос после воскрешения. Она была самой известной ученицей Иисуса. В этот день все православные обращаются к Марии Магдалине, молятся, поздравляют близких с этим замечательным праздником. Вы также можете порадовать близких, вручив им поздравления в этот день. Помолитесь за своих родных Марии Магдалине. Молитва непременно будет услышана в этот день. Поздравьте всех с этим праздником и пожелайте всего самого доброго, важного, светлого. Не переставайте молиться за своих ближних. Просите для них здоровья, мира и счастья. Дата, когда отмечается День памяти мироносицы Марии Магдалины - 4 августа
Сколько лет прошло, как миром шла Иисуса умащать Мария,
Ведь кроме дивы из Магдалы никто не верил, что Он Мессия!
Спустя тысячелетия мы вспоминаем Марии подвиг,
И на все века ее любовь к Всевышнему запомним!
Твоим примером мы всегда будем восхищаться и гордиться,
О воскресении Христа ты первая всему миру возвестила!
Вспомним и все вместе сегодня мы помолимся сегодня,
И будешь ты всегда нашей звездой путеводной!
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Марию Магдалену равноапостольную сегодня вспоминаем,
И подвиг ее с другими мироносицами благословляем!
Тяжело в те грозные времена было учение проповедовать,
И Вы были в этом нелегком труде самыми первыми!
Всегда, если нам тяжело в жизни мы Марию Магдалену вспоминаем,
И в жизни только хорошие моменты пусть всплывают!
Всегда пусть радость и добро Вас в жизни окружает,
И все вокруг пусть всегда и во всем вдохновляют!
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Мария Магдалена ты для нас, как светоч в жизни,
И помыслы твои всегда были для людей бескорыстны!
Мы и по сей день стараемся во всем тебе следовать,
И с этими мыслями слово Божие людям проповедовать!
Спасибо всегда мы не устанем тебе повторять,
И во всех своих делах свою честь и сердце тебе вверять!
Счастьем пусть наполнится весь мир вокруг,
И радостными, и милосердными пусть сделаются все вдруг!
Источник: pozdravik.ru