Невероятной красоты открытки в светлый праздник равноапостольной Марии Магдалины 4 августа
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Невероятной красоты открытки в светлый праздник равноапостольной Марии Магдалины 4 августа

5:15:018/4/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Мария Магдалена ты для нас, как светоч в жизни, и помыслы твои всегда были для людей бескорыстны!

4 августа - День памяти мироносицы Марии Магдалины
4 августа - День памяти мироносицы Марии Магдалины

Эта женщина была исцелена Иисусом и проповедовала Божие Слово до самой смерти. Также она помогала в написании Евангелие Иоанну Богослову. Также Мария Магдалина была первой, к кому явился Христос после воскрешения. Она была самой известной ученицей Иисуса. В этот день все православные обращаются к Марии Магдалине, молятся, поздравляют близких с этим замечательным праздником. Вы также можете порадовать близких, вручив им поздравления в этот день. Помолитесь за своих родных Марии Магдалине. Молитва непременно будет услышана в этот день. Поздравьте всех с этим праздником и пожелайте всего самого доброго, важного, светлого. Не переставайте молиться за своих ближних. Просите для них здоровья, мира и счастья. Дата, когда отмечается День памяти мироносицы Марии Магдалины - 4 августа

4 августа - День памяти мироносицы Марии Магдалины
4 августа - День памяти мироносицы Марии Магдалины

Сколько лет прошло, как миром шла Иисуса умащать Мария,
Ведь кроме дивы из Магдалы никто не верил, что Он Мессия!
Спустя тысячелетия мы вспоминаем Марии подвиг,
И на все века ее любовь к Всевышнему запомним!
Твоим примером мы всегда будем восхищаться и гордиться,
О воскресении Христа ты первая всему миру возвестила!
Вспомним и все вместе сегодня мы помолимся сегодня,
И будешь ты всегда нашей звездой путеводной!

***

Марию Магдалену равноапостольную сегодня вспоминаем,
И подвиг ее с другими мироносицами благословляем!
Тяжело в те грозные времена было учение проповедовать,
И Вы были в этом нелегком труде самыми первыми!
Всегда, если нам тяжело в жизни мы Марию Магдалену вспоминаем,
И в жизни только хорошие моменты пусть всплывают!
Всегда пусть радость и добро Вас в жизни окружает,
И все вокруг пусть всегда и во всем вдохновляют!

***

Мария Магдалена ты для нас, как светоч в жизни,
И помыслы твои всегда были для людей бескорыстны!
Мы и по сей день стараемся во всем тебе следовать,
И с этими мыслями слово Божие людям проповедовать!
Спасибо всегда мы не устанем тебе повторять,
И во всех своих делах свою честь и сердце тебе вверять!
Счастьем пусть наполнится весь мир вокруг,
И радостными, и милосердными пусть сделаются все вдруг!

Источник: pozdravik.ru

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