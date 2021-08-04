Больная раком в Бердске 50 минут ждала в очереди льготное лекарство из-за новых правил выдачи рецептов в ЦГБ
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
04.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Больная раком в Бердске 50 минут ждала в очереди льготное лекарство из-за новых правил выдачи рецептов в ЦГБ

9:53:328/4/2021,Алина БуроваФото: Курьер. Среда. Бердск
0

По словам одной из бердчанок, теперь для того, чтобы льготнику получить бесплатное лекарство, необходимо отсидеть огромную очередь на прием к лечащему врачу, затем взять талон в четвертом окне регистратуры на выписку рецепта, "отсидеть" еще одну очередь и только потом можно рассчитывать на оказанную помощь.

Чтобы получить лекарство необходимо отстоять ни одну очередь
Сюжет: Онкология
Рак кожи: эксперт раскрывает самое опасное десятилетие, когда нужно проявлять максимальную бдительность

Рак кожи: эксперт раскрывает самое опасное десятилетие, когда нужно проявлять максимальную бдительностьКонстантин Пономарев впервые за долгое время вышел на прогулку с псом. Онкобольной получает морфин от ЦГБ БердскаЕщё 372 новости

Новым порядком получения льготных лекарств остались недовольны жители Бердска. О новой инициативе в области здравоохранения "Курьер. Среда. Бердск" рассказала жительница города Вера (имя изменено - прим. ред.), которая день и ночь борется с раком.

По словам 64-летней бердчанки, теперь для того, чтобы льготнику получить бесплатное лекарство, необходимо отсидеть огромную очередь на прием к лечащему врачу, затем взять талон в четвертом окне регистратуры на выписку рецепта, "отсидеть" еще одну очередь и только потом можно рассчитывать на оказанную помощь. Данную процедуру, как говорит Вера, ввели с 29 июля. Она, по мнению большинства горожан, отягощает получение жизненно-необходимых препаратов.

- Не менее 20-30 минут нужно ждать получение заветного рецепта и уж потом идти в аптеку для получения лекарства! Первая моя мысль была такая: "А зачем введён такой порядок?". Ведь ранее мы ожидали выписки бесплатного рецепта в живой очереди и затем шли получать лекарство. В новом порядке задействованы три медицинских работника среднего звена, а раньше на выписке льготного рецепта - два человека! Не упростился порядок получения рецепта. Было бы проще на приёме у врача получить льготный рецепт, а в аптеке - лекарство и не надо вот этих "новаторских" инициатив! - заявила жительница города 3 августа.

Также Вера предполагает, что новый порядок получения льготных лекарств в ЦГБ Бердска ввел новый начмед Рэм Волков. В связи с нововведением, у пациентки к медику возникли вопросы.

- Каким нормативным документом вы руководствовались, придумывая новый порядок выписки льготного рецепта? Может я пропустила новые законодательные акты в области медицины? - обратилась к начмеду пожилая женщина.

С недовольствами о выдаче препаратов бердчанка Вера уже обратилась в министерство здравоохранения Новосибирской области. При получении отрицательного ответа и отказе изменить процедуру выдачи лекарств, женщина намерена обратиться и в минздрав России.

- Средство я получила 30 июля. Ждала 50 минут. Другая пациентка ждала выписки рецепта полтора часа. Одна из женщин и вовсе: отсидев очередь по пресловутому талону узнала, что в аптеке нет сейчас лекарств,- произнесла горожанка.

"Курьер. Среда. Бердск" не удалось на момент публикации 4 августа связаться с начмедом Бердска.

Запрос о порядке получения льготных лекарств редакция направила в минздрав Новосибирской области.

5 признаков, что смерть уже близка
Красавица Хаматова показала дочек: фото потрясло сеть
ВОЗ не стала молчать: плохая новость о COVID-19
Чем отличаются российские туристы от украинских: мнение крымчан
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Какое будущее предрекают человечеству священные
Убившего свою жену фотографа отпустили: что стало известно
«Осталось недолго»: какое будущее предрекли миру и России
Ученые заявили о безопасности вина для сердца
льготные лекарастваталоны. минздрав
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Теперь все стало муторно?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Льва Шлосберга сняли с выборов в собрание Псковской области из-за участия в деятельности штаба Навального
9:49:01 8/4/2021
Льва Шлосберга сняли с выборов в собрание Псковской области из-за участия в деятельности штаба Навального
Под Новосибирском погиб водитель после столкновения с опорой ЛЭП
9:25:11 8/4/2021
Под Новосибирском погиб водитель после столкновения с опорой ЛЭП
Гороскоп на 5 августа 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
9:20:08 8/4/2021
Гороскоп на 5 августа 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
БердскВ Новосибирскую область поступила очередная партия кислородных концентраторов
9:17:40 8/4/2021
В Новосибирскую область поступила очередная партия кислородных концентраторов
В Забайкальском крае столкнулись два грузовых поезда. Десять вагонов сошли с путей
9:04:20 8/4/2021
В Забайкальском крае столкнулись два грузовых поезда. Десять вагонов сошли с путей
Самая сильная молитва к святой равноапостольной Марии Магдалины в великий праздник 4 августа 2021 года
8:58:31 8/4/2021
Самая сильная молитва к святой равноапостольной Марии Магдалины в великий праздник 4 августа 2021 года
БердскИстинное число зараженных коронавирусом в Бердске назвал оперштаб 4 августа
8:56:31 8/4/2021
Истинное число зараженных коронавирусом в Бердске назвал оперштаб 4 августа
Захваченный в Оманском заливе танкер Asphalt Princess направляется в сторону Ирана
8:50:44 8/4/2021
Захваченный в Оманском заливе танкер Asphalt Princess направляется в сторону Ирана
4 августа - день Марии Магдалины: искренние поздравления и красивые картинки Марьин добрый день
8:24:42 8/4/2021
4 августа - день Марии Магдалины: искренние поздравления и красивые картинки Марьин добрый день
Какой сегодня церковный праздник 4 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
8:20:29 8/4/2021
Какой сегодня церковный праздник 4 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
04.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
More stories to check out before you go
Keep on reading
Росздравнадзор расследует тяжелый случай заболевания коронавирусом после вакцинации в БердскеПо словам главврача Бердской ЦГБ Аллы Дробинской, нужно выяснять, когда погибшая на самом деле сделала прививку. Уже подтверждаются смертельные случаи привитых от ковида.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Полуголая женщина полыхала на автобусной остановке в НовосибирскеОчевидцы происшествия стали тушить пострадавшую при помощи огнетушителей. Приехавшая на вызов «скорая» забрала неизвестную в ожоговое отделение.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Подробности трагедии: Скончался терявший сознание 8-летний мальчик после отказа в медпомощиИдет внутрибольничная служебная проверка, уже создана комиссия. Вероятно, потом будет и проверка Минздрава, и Следственного комитета.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Жуткое ДТП на трассе Р-256 по Бердском: Грузовик с прицепом вытолкнул в кювет иномарку под Искитимом- видеоНа месте происшествия находятся две кареты скорой помощи. Одна из них - реанимобиль. Известно, что за рулем "Ниссан" находилась девушка, которая вылетела на встречку.Курьер Среда
Group 3
Отменить
' ' '
' ' '