Больная раком в Бердске 50 минут ждала в очереди льготное лекарство из-за новых правил выдачи рецептов в ЦГБ

Новым порядком получения льготных лекарств остались недовольны жители Бердска. О новой инициативе в области здравоохранения "Курьер. Среда. Бердск" рассказала жительница города Вера (имя изменено - прим. ред.), которая день и ночь борется с раком.
По словам 64-летней бердчанки, теперь для того, чтобы льготнику получить бесплатное лекарство, необходимо отсидеть огромную очередь на прием к лечащему врачу, затем взять талон в четвертом окне регистратуры на выписку рецепта, "отсидеть" еще одну очередь и только потом можно рассчитывать на оказанную помощь. Данную процедуру, как говорит Вера, ввели с 29 июля. Она, по мнению большинства горожан, отягощает получение жизненно-необходимых препаратов.
- Не менее 20-30 минут нужно ждать получение заветного рецепта и уж потом идти в аптеку для получения лекарства! Первая моя мысль была такая: "А зачем введён такой порядок?". Ведь ранее мы ожидали выписки бесплатного рецепта в живой очереди и затем шли получать лекарство. В новом порядке задействованы три медицинских работника среднего звена, а раньше на выписке льготного рецепта - два человека! Не упростился порядок получения рецепта. Было бы проще на приёме у врача получить льготный рецепт, а в аптеке - лекарство и не надо вот этих "новаторских" инициатив! - заявила жительница города 3 августа.
Также Вера предполагает, что новый порядок получения льготных лекарств в ЦГБ Бердска ввел новый начмед Рэм Волков. В связи с нововведением, у пациентки к медику возникли вопросы.
- Каким нормативным документом вы руководствовались, придумывая новый порядок выписки льготного рецепта? Может я пропустила новые законодательные акты в области медицины? - обратилась к начмеду пожилая женщина.
С недовольствами о выдаче препаратов бердчанка Вера уже обратилась в министерство здравоохранения Новосибирской области. При получении отрицательного ответа и отказе изменить процедуру выдачи лекарств, женщина намерена обратиться и в минздрав России.
- Средство я получила 30 июля. Ждала 50 минут. Другая пациентка ждала выписки рецепта полтора часа. Одна из женщин и вовсе: отсидев очередь по пресловутому талону узнала, что в аптеке нет сейчас лекарств,- произнесла горожанка.
"Курьер. Среда. Бердск" не удалось на момент публикации 4 августа связаться с начмедом Бердска.
Запрос о порядке получения льготных лекарств редакция направила в минздрав Новосибирской области.