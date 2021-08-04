4 августа - день Марии Магдалины: искренние поздравления и красивые картинки Марьин добрый день

Мария Магдалина прославилась благодаря любви к Иисусу Христу. Евангелие свидетельствует о том, что Мария Магдалина была верной спутницей Божьего Сына, оставаясь с ним до последних мгновений. Мария Магдалина первой узнала о воскрешении Иисуса Христа, после чего начала рассказывать о чудесных событиях, распространяя благую весть среди верующих. Мария Магдалина поспособствовала появлению традиции преподносить красные яйца в день Пасхи во всех странах мира. При жизни происходила постоянная служба церкви, отношение к которой было поистине преданным. Вы можете поздравить своих близких людей, верующих христиан с Днем памяти мироносицы равноапостольной Марии Магдалины. Разнообразные поздравления, представленные в специальном каталоге, оказываются поистине светлыми, значимыми, позволяют сблизиться многим верующим, проявить наилучшие чувства друг к другу. Какого числа отмечаем День мироносицы Марии Магдалины - 4 августа.
Из Марии было изгнано 7 бесов,
После чего она жить по другому стала,
Прошло с того времени много веков,
А мы память о ней чтить не перестали.
С днём памяти святой Марии поздравляем,
Огромных успехов вам жизни желаем,
Пускай надежда, вера пи любовь рядышком шагают,
Надёжные друзья пускай всегда окружают.
***
На веру в Господа,
Мария постыдную профессию сменила,
Иисус поверил в её искренность,
И дал терпения ей, силы.
С днём памяти мироносицы Марии поздравляем,
Светлого будущего вам искренне желаем,
Пусть жизнь для вас будет даром,
А каждый день будет прожит недаром.
Магдалина была первою,
Кто встретил Христа после воскрешения,
Всем апостолам незамедлительно,
Провозгласила радостное сообщение.
Разлетелась по миру благая весть,
Христос Воскрес! Христос Воскрес!
С днём памяти Марии мироносицы поздравляем,
Счастья, радости, здоровья вам желаем.
***
Хоть жизнь твоя прошлая была нечистА,
Ты первая узрела Божественного Сына,
Господа нашего Иисуса Христа,
Мироносица святая - Мария Магдалина!
Твое слезы, как миро драгоценное в сосуде,
Оттерли грехи твои в преддверии рая,
Он сказал: кто последний - тот первым будет,
И ты была гибнущая, а стала избранная!
Источник: pozdravkin.com