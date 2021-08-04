Погода на 4 августа в Бердске: сегодня категорические запрещается трогать росу
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Погода на 4 августа в Бердске: сегодня категорические запрещается трогать росу

6:30:468/4/2021Фото: https://www.piqsels.com/
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Ветер будет юго-западный 3-8 м\с, днем местами порывы до 14 м\с. 

В Марьи добрый день не ходят босиком по росе. Считается, что роса 4 августа принадлежит Мари
В Марьи добрый день не ходят босиком по росе. Считается, что роса 4 августа принадлежит Мари

Какой будет погода 4 августа в Бердске. По прогнозам, ночью нас ждет +13...+15, днем +23...+25. Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер будет юго-западный 3-8 м\с, днем местами порывы до 14 м\с.
5 августа - +22...+24oC, 6 августа - +23...+25oC.

Народный праздник Марьи добрый день отмечается 4 августа 2021 года

Традиции и обряды

Православные храмы в этот день возносят молитвы равноапостольной Марии Магдалине. Верующие обращают свои молитвы к святой об избавлении от бесовской одержимости и блуда.

В поле не работают, боясь гнева за непочтение в виде грозы и града. Собирают лесную ягоду (голубику, чернику, бруснику) и смородину (белую, красную, черную). Женщины посвящают весь день семье и дому. Сметают паутину с оконных рам. Веник берут либо с Троицы, либо приготовленный заранее, предпочтительно из березы. Выкапывают из земли цветочные луковички до следующей весны.

В Марьи добрый день не ходят босиком по росе. Считается, что роса 4 августа принадлежит Марии. В этот день можно только стелить лен по траве.

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НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
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Соцсети
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03.08
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