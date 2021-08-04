Погода на 4 августа в Бердске: сегодня категорические запрещается трогать росу

Какой будет погода 4 августа в Бердске. По прогнозам, ночью нас ждет +13...+15, днем +23...+25. Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер будет юго-западный 3-8 м\с, днем местами порывы до 14 м\с.
5 августа - +22...+24oC, 6 августа - +23...+25oC.
Народный праздник Марьи добрый день отмечается 4 августа 2021 года
Традиции и обрядыПравославные храмы в этот день возносят молитвы равноапостольной Марии Магдалине. Верующие обращают свои молитвы к святой об избавлении от бесовской одержимости и блуда.
В поле не работают, боясь гнева за непочтение в виде грозы и града. Собирают лесную ягоду (голубику, чернику, бруснику) и смородину (белую, красную, черную). Женщины посвящают весь день семье и дому. Сметают паутину с оконных рам. Веник берут либо с Троицы, либо приготовленный заранее, предпочтительно из березы. Выкапывают из земли цветочные луковички до следующей весны.
В Марьи добрый день не ходят босиком по росе. Считается, что роса 4 августа принадлежит Марии. В этот день можно только стелить лен по траве.