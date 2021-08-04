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Женщина выбросила прах умершего мужа в мусорное ведро. Смотрите видео

1:00:238/4/2021Фото: pxhere.com
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Всю жизнь супруг унижал ее и детей. А работал он на мусоровозе.

мусорные баки
Женщина выбросила прах покойного мужа в мусорное ведро
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Не существует правильного или неправильного способа горевать, но, безусловно, есть некоторые стили горевания, которые более нетрадиционны, чем другие.

Итак, вы можете представить неоднозначную реакцию, когда одна женщина поделилась видео, на котором она выбрасывает прах своего умершего мужа в мусорное ведро, пишет yourtango.com.

Видите ли, горе любимого человека сложно, но горе не очень любимого человека может вызвать еще более запутанные эмоции.

Покойный муж Марши Уайденер  оскорблял ее, и ее выбор похорон, возможно, не является примером другим, но  отражает сложность отношения при жизни и после.

Почему женщина выбросила прах покойного мужа в мусорное ведро.

Марша поделилась видео, на котором она сбрасывает прах своего умершего мужа, Дона Уайденера, в мусор возле своего дома после многих лет предполагаемого насилия.

«Я знаю, что ты не поймешь, зачем я это делаю», - начинает она видео, прежде чем объяснить, что никто в жизни Уайденера не хотел брать на себя ответственность за его упокоение более традиционным способом.

«Его семья не хочет его, его брат не хочет, чтобы он был рядом, его дети не хотят его - на самом деле, они хотят, чтобы он пошел в сточную канаву или в туалет», - объясняет Марша.

Она говорит, что Дон работал водителем мусоровоза и отвечал за вывоз мусора на свалки, и объявляет: «Сегодня мы отправляем его обратно на свалку».

«Это за всю боль и все потрясения, которые он причинил моим детям и мне, а также за то, что он причинил своим родителям. Это его прощание», - говорит она, начиная рассыпать пепел.

«Это все время, когда он бил меня по голове - да, он просунул мою голову в окно».

Затем она рассыпает часть пепла на землю и втирает его в грязь ногой, добавляя, что он причинил «боль и горе» каждому в их жизни.

Наконец, Марша еще раз выбрасывает остатки пепла в мусорное ведро, прежде чем приветствовать «Adios amigos».

Сложный процесс огорчения обидчика.

По большей части раздел комментариев Марши был заполнен сообщениями поддержки, но несколько критиков осудили ее за проявление неуважения к мертвым и за утверждение, что никто не заслуживает такого обращения, когда они мертвы.

Тем не менее, в этих комментариях может не отражаться весь масштаб пережитых травм, с которыми сталкиваются пережившие жестокое обращение, и то, как это может проявиться, если их обидчик умрет.

Мэрилин Сазерленд, тренер по отношениям , работающая с пережившими насилие, говорит, что смерть обидчика может вызвать сложные эмоции у оставшихся в живых.

«Когда женщины находятся в агрессивных отношениях, большинство из них учится перестать говорить все, что вызовет гнев их партнера. Иногда они не знают, когда он разозлится, а когда нет, поэтому они отключают свой голос и свои эмоции », - объясняет она.

«<Марша>, вероятно, сейчас имеет время почувствовать свой гнев, и теперь она его разыгрывает. Это победа. Наконец она заступается за себя и возвращает свою силу ».

Однако Сазерленд подчеркивает, что эти катарсические моменты восстановления власти не обязательно приносят исцеление пережившим насилие.

«В какой-то момент эти женщины принимают то, что произошло, и прощают себя и, в конце концов, его - потому что обида причиняет нам больше боли, чем он».

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