Магнитная буря 4 августа 2021 года: как мощный геоудар прошелся по метеопатам
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Магнитная буря 4 августа 2021 года: как мощный геоудар прошелся по метеопатам

5:45:088/4/2021Фото: https://www.piqsels.com/
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По информации Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, в конце дня 2 августа на солнце была вспышка и мощная магнитная буря обрушилась на землю в ночь.

Остатки солнечного воздействия будут продолжаться ночью 4 августа. Но день будет более менее спокойным
Остатки солнечного воздействия будут продолжаться ночью 4 августа. Но день будет более менее спокойным
Сюжет: Магнитные бури. Метеозависимость
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Что ожидает метеозависимых людей сегодня, 4 августа? По информации Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, в конце дня 2 августа на солнце была вспышка и мощная магнитная буря обрушилась на землю в ночь. Отголоски ее ощутили метеопаты все 3 августа.

Продолжение геоудара продлится и 4 числа.

Стоить заметить, что в первоначальных прогнозах о силе магнитного излучения на 2 число не было такой яростной бури. Ее удар ощутили многие с приходом головной боли, давления атмосферы, тошноты и слабости.

Остатки солнечного воздействия будут продолжаться ночью 4 августа. Но день будет более менее спокойным.

Те, кто очень метеочувствителен, возможно, будут чувствовать себя и сегодня не очень комфортно.

К тому же во многих регионах России в эти дни идут дожди и грозы.

Как пережить неспокойное солнце?


  1. Ложитесь спать вовремя, не занимайтесь важными делами вечером.
  2. Принимайте таблетки от давления и головной боли, выписанные врачом.
  3. Ешьте легкую пищу. Исключите жирное, копченое и соленое.
  4. Пейте больше жидкости, травяных успокоительных чаев, воду с лимоном.
  5. Гуляете в лесу или парке, там, где меньше шума.
  6. Избегайте ссор и конфликтов.
  7. Если состояние позволяет послушайте спокойную музыку.
  8. Отмените важные встречи, переговоры.
  9. Не тратьте силы и время на ненужные дела, вещи и людей.
  10. Следующая мощная буря нас ждет 10 августа, но могут быть неожиданности. Мы будем вас держать в курсе.

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