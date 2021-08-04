Магнитная буря 4 августа 2021 года: как мощный геоудар прошелся по метеопатам

Что ожидает метеозависимых людей сегодня, 4 августа? По информации Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, в конце дня 2 августа на солнце была вспышка и мощная магнитная буря обрушилась на землю в ночь. Отголоски ее ощутили метеопаты все 3 августа.
Продолжение геоудара продлится и 4 числа.
Стоить заметить, что в первоначальных прогнозах о силе магнитного излучения на 2 число не было такой яростной бури. Ее удар ощутили многие с приходом головной боли, давления атмосферы, тошноты и слабости.
Остатки солнечного воздействия будут продолжаться ночью 4 августа. Но день будет более менее спокойным.
Те, кто очень метеочувствителен, возможно, будут чувствовать себя и сегодня не очень комфортно.
К тому же во многих регионах России в эти дни идут дожди и грозы.
Как пережить неспокойное солнце?
- Ложитесь спать вовремя, не занимайтесь важными делами вечером.
- Принимайте таблетки от давления и головной боли, выписанные врачом.
- Ешьте легкую пищу. Исключите жирное, копченое и соленое.
- Пейте больше жидкости, травяных успокоительных чаев, воду с лимоном.
- Гуляете в лесу или парке, там, где меньше шума.
- Избегайте ссор и конфликтов.
- Если состояние позволяет послушайте спокойную музыку.
- Отмените важные встречи, переговоры.
- Не тратьте силы и время на ненужные дела, вещи и людей.
- Следующая мощная буря нас ждет 10 августа, но могут быть неожиданности. Мы будем вас держать в курсе.