Судьбоносная встреча во время Лунного секстиля с Меркурием ожидает Рака, Близнецов и Рыб начиная с 3 августа 2021 года
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Судьбоносная встреча во время Лунного секстиля с Меркурием ожидает Рака, Близнецов и Рыб начиная с 3 августа 2021 года

2:30:368/4/2021Фото: pxfuel.com
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С 3 августа 2021 года мы будем находиться под влиянием силы, которая направляет нас к самосовершенствованию - интеллектуально и эмоционально.

планеты, космос
Для трех знаков зодиака мир кажется волшебным местом

Для трех знаков зодиака, которым предстоит судьбоносная встреча во время Луны в секстиле с Меркурием, начиная с 3 августа, мир кажется волшебным местом.

Одним из результатов такого транзита, как лунный секстиль с Меркурием, является то, что у многих из нас возникнет внезапное побуждение продвинуть свое образование по интересующим нас вопросам, пишет yourtango.com.

Луна в секстиле с Меркурием, 3 августа 2021 г.

С 3 августа 2021 года мы будем находиться под влиянием силы, которая направляет нас к самосовершенствованию - интеллектуально и эмоционально.

Когда мы говорим о «судьбоносных встречах », мы не ограничиваемся случайными встречами с незнакомцами в поездах или бывшими, возвращающимися, чтобы сказать нам, что они нас любят.

Когда Луна в секстиле с Меркурием находится на нас, наши встречи не ограничиваются людьми; на самом деле, эти судьбоносные встречи могут привести нас к тому, чтобы оказаться в нужном месте в нужное время - чтобы мы могли пережить нужный момент для правильного действия.

Многие из нас только сейчас попадают в то место в нашей жизни, где мы хотим большего; мы готовы к стимулированию и новизне - мы жаждем знаний, мудрости и возможности понять тайны жизни. Другими словами, этот переход принесет вдохновение.

Кто из знаков испытает судьбоносную встречу в секстиле Луны с Меркурием?

Знаки зодиака, которым предстоит судьбоносная встреча во время секстиля Луны с Меркурием 3 августа 2021 года:

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Вы всегда были заинтересованы в расширении своего кругозора, и обычно, когда что-то действительно захватывает вас, вы вкладываете все свои силы в изучение всего этого. Ваша судьбоносная встреча будет похожа на то, как если бы вы зашли в книжный магазин и нашли книгу, от которой у вас кружится голова; новая информация по любимой теме ... и многое другое.

И хотя эта встреча может происходить не в реальном книжном магазине, «магазин» является символическим; вы наткнетесь на новую дорогу, которая приведет вас к месту учебы.

То, что вам бросается в глаза, - это резкий скачок в учебе; это может вращаться вокруг изучения философии или даже эзотерических исследований - или вы можете просто найти новый способ исправить что-то механическое.

Этот опыт будет для вас блаженством, потому что вы не сможете увидеть его конца - он будет таким увлекательным и всепоглощающим, во всех отношениях.

Рак (21 июня - 22 июля)

Луна в секстиле с Меркурием имеет все элементы, необходимые для того, чтобы вызвать вдохновенный интерес к такому человеку, как вы, Рак. С 3 августа вы можете оказаться в настроении тишины и ретроспективы.

Это внутреннее безмолвие и созерцание приведут к особой «судьбоносной» встрече, и это будет та встреча, где вы встретитесь с самим собой в видении или во время медитации.

Если вы осмелитесь очистить свой ум и сесть для медитации, вы пожнете плоды этого состояния `` не-ума '', и в темноте пустоты вы увидите свет - и этим светом будете вы, такие, какие вы есть. .

Вы ясно увидите себя - и вы поймете, что вы красивы и волшебны - такими, какие вы есть. Меркьюри, великий коммуникатор , не всегда говорит словами; иногда он передает свое послание через чувство, интуицию.

Во время этого перехода ваша интуиция будет на высоте, и если вы внимательно прислушаетесь, вы услышите шепот Вселенной: «Тебя любят».

Рыбы (19 февраля - 10 марта)

Ваша случайная встреча не обязательно будет связана с человеком, Рыбы. Звезды показывают влияние животных и то, что, если вы любите животных, в вашем ближайшем будущем вполне может появиться домашнее животное. Вы знаете, как мы все смотрим в Интернете видео про кошек и собак?

Что ж, есть неплохой шанс, что вы выйдете за рамки стадии поражения животным и полностью перейдете на стадию усыновления.

Этот транзит развивает ваше сострадание и вдохновляет вас участвовать в спасении жизни животного - даже если вы не хотите домашнее животное, вы познакомитесь с животным, которое обязательно переместит вас и, вполне возможно, изменит вашу жизнь. Мир. Не сомневайтесь в этом.

Домашние животные находят нас - они выбирают нас, Рыбы, и похоже, что ваше имя есть в списке.

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