Правило "закона притяжения": как притянуть счастье, любовь и гармонию в свою жизнь

Все мы выросли с пометкой о мечте, которая учит нас, что если вы упорно трудитесь, то в конечном итоге добьетесь успеха и заработаете огромные суммы денег. Из этой идеи следует, что зарабатывание больших денег делает нас счастливыми.
В результате мы получаем уравнение, согласно которому тяжелая работа в конечном итоге приведет нас к счастью, пишет yourtango.com.
Но что, если это ошибочное уравнение? Что, если бы чувство счастья в первую очередь позволило нам привлечь к себе весь тот успех, которого мы когда-либо хотели, и не только это, но, скорее, этот успех легко пришел бы к нам, если бы мы не стремились его достичь?
Именно этому нас учат принципы Закона Притяжения.
Шокирующая правда такова: когда вы боретесь, вы блокируете свои собственные цели.
Учитель Закона Притяжения Авраам сравнивает процесс проявления с лодкой в ручье. Вы можете либо позволить своей лодке плыть по реке вниз по течению, либо вы можете с трудом направить ее вверх по течению.
Когда вы чувствуете себя непринужденно и позволяете себе плыть по течению, вы плывете к своим целям.
Однако, когда вы действительно изо всех сил пытаетесь сделать что-то, вы работаете против течения и фактически блокируете реализацию своих целей.
Наши эмоции - ключ к пониманию того, в каком направлении движется наша лодка. Проще говоря, если мы испытываем отрицательные эмоции, мы боремся. Если мы чувствуем положительные эмоции, мы плывем по течению.
Итак, что это на самом деле означает в повседневных ситуациях?
Допустим, вы пытаетесь найти партнера. Ваши поиски не увенчались успехом, потому что вы не чувствуете, что можете установить интимную связь с любым парнем.
Вы хотели бы детей и испытывать беспокойство, потому что ваши физические часы тикают. Поэтому каждый раз, когда вы идете на новое свидание, вы приносите с собой эту скрытую тревогу.
Свидания превращаются в борьбу и что-то, что порождает страх, потому что с каждым неудачным свиданием ваше беспокойство нарастает. В этой ситуации, даже если вы взволнованы каждым новым человеком, которого вы встречаетесь, основная эмоция, которую вы привносите на свидание, - это страх или опасения.
По сути, эмоционально ваша лодка борется с течением.
Так как же изменить эту ситуацию?
Вы полностью уходите от ситуации и чувствуете себя лучше.
Это может означать отказ от свиданий какое-то время, пока вы не почувствуете себя лучше в ситуации, потому что в вашем текущем эмоциональном состоянии все партнеры, которых вы собираетесь привлечь, не соответствуют друг другу.
Что интересно в Законе Притяжения, так это то, что вам не обязательно хорошо относиться к свиданиям, вам просто нужно хорошо пережить период менструации. Вы можете чувствовать себя хорошо от ВСЕГО, чтобы изменить свою вибрацию.
Для меня походы делают свое дело . Я люблю гулять на природе. Это заземление, и я чувствую себя спокойно. Поэтому, когда у меня бывают моменты плохого самочувствия, я зашнуровываю кроссовки и отправляюсь в путь.
Когда я иду, я слышу, как в голове движется разговор. Поначалу я могу быть раздраженным и капризным, но после короткого времени, когда я заставляю сердце биться быстрее и любоваться пейзажем, болтовня становится более мягкой и благодарной.
Это тонкое изменение в моих эмоциях позволяет мне расслабиться и повернуть мою пресловутую лодку вниз по течению. Это состояние, когда я позволяю проявлениям войти в мою жизнь. Именно в этом состоянии, вполне возможно, мужчина вашей мечты может перейти вам на след.
Конечно, в большинстве случаев одна прогулка не позволит вам полностью избавиться от беспокойства по поводу свиданий.
Главное - как можно больше наполнить свою жизнь моментами счастья.
Это означает выбор занятий, которые доставляют вам радость, и создание жизни, которую вы любите, независимо от того, присоединится к вам мужчина или нет. Отсюда вы можете избавиться от беспокойства по поводу свиданий.
Хорошая новость во всем этом заключается в том, что мы контролируем ситуацию. Никто не может взять на себя ответственность за наше счастье, кроме нас.
Вот несколько простых советов по закону притяжения, которые помогут сделать каждый день счастливым:
1. Проверьте свои эмоции.
Возьмите за привычку в течение дня спрашивать себя: «Как я себя сейчас чувствую?»
Если вы испытываете эмоции, которые вам нравятся, значит, вы на правильном пути. Если вы заметили, чувство тревоги, страх, или депрессии (или любая другая эмоции вам не нравится), это признак того, что вы далеко от текущих вниз по течению. Если вам сложно вспомнить, когда нужно пройти регистрацию, вы можете установить будильник на своем телефоне.
2. Просто замечайте эмоцию, не поддаваясь ей.
Когда мы расстроены и замечаем, что расстроены, легко создать нисходящую спираль. Вы знаете, что не хотите расстраиваться, но все же делаете это, поэтому вы судите себя.
Отойдите от этого и просто обозначьте эмоцию, которую вы чувствуете: «Я расстроен».
3. Возьмите на себя ответственность и внесите изменения.
В тот момент, когда вы осознаете, что чувствуете себя негативно, либо позвольте себе почувствовать эмоцию без осуждения, а затем двигайтесь дальше, либо выберите занятие, которое, как вы знаете, поможет вам почувствовать себя лучше.
Так, например, если вы расстроены из-за драки, а не переживаете из-за нее, посмотрите комедию или прочтите книгу. Это прервет ваши негативные эмоции и позволит вам изменить свою энергию.
Как только вы почувствуете себя лучше, вы можете приступить к борьбе в более расслабленном состоянии и найти решения, которые вы, возможно, не смогли бы увидеть в гневе.
4. Чувствуйте себя хорошо как можно чаще.
Не ждите, пока какие-либо жизненные обстоятельства заставят вас почувствовать себя лучше. Вы можете создать счастье прямо здесь, прямо сейчас, и вам не нужно ждать, пока кто-нибудь подарит вам его.
Начните с составления счастливого списка занятий, которые заставляют вас чувствовать себя хорошо. Вы можете начать с загрузки моего бесплатного Руководства по созданию личного списка счастья.
Наличие этого списка под рукой поможет вам осознанно выбирать занятия, которые, как вы знаете, заставят вас чувствовать себя хорошо, и особенно полезно проконсультироваться, когда вы чувствуете, что впадаете в негативный фанк.
Так что помните: вы сами контролируете свое счастье, и, вопреки тому, чему нас может научить наша культура, чувство непринужденности, радости и волнения поможет вам достичь ваших целей.