Коронавирус неожиданно отразился на пожилых людях: новое исследование

Согласно новому общенациональному опросу, пандемия COVID-19 могла повысить риск падения и травм пожилых людей из-за изменений в физической активности, физической форме и подвижности.
Согласно новому отчету, более трети людей в возрасте от 50 до 80 лет сообщают, что их физическая активность снизилась в первые 10 месяцев пандемии , и более четверти говорят, что сейчас они находятся в худшем физическом состоянии, чем до пандемии. результаты Национального опроса по здоровому старению . Многие из этих взрослых также сообщили о повышенном страхе падения, пишет medicalxpress.com.
Осенние исследования показывают, что как снижение физической подготовки, так и страх падения могут увеличить риск падения в будущем и снизить независимость. По мере ослабления пандемии в Соединенных Штатах лидеры опроса отмечают, что лучшее понимание этой связи может помочь мотивировать взрослых любого возраста безопасно увеличивать или поддерживать свою физическую активность, особенно если они были менее активны или подвижны из-за пандемии.
Опрос показывает, что 25% пожилых людей испытали падение в период с начала пандемии в марте 2020 года по январь 2021 года, когда был проведен опрос. Сорок процентов тех, кто пережил падения, за этот период упали более одного раза.
Опрос также указывает на определенные группы пожилых людей - женщины, чернокожие, пожилые люди, испытывающие одиночество, и взрослые старше 65 лет, - которым может потребоваться дополнительная помощь для улучшения физического состояния и снижения риска падений. Эту помощь могут оказать медицинские работники и специалисты по фитнесу, а также семья и друзья.
Опрос проводится в Институте политики и инноваций в области здравоохранения Мичиганского университета и поддерживается AARP и Michigan Medicine, академическим медицинским центром UM. Новый отчет основан на ответах национальной выборки из более чем 2000 взрослых в возрасте от 50 до 80 лет на опрос, проведенный в январе 2021 года.
«Многие пожилые люди падают каждый год, и пандемия не стала исключением. Многие падения приводят, по крайней мере, к незначительным травмам в этой возрастной группе, а третье требуют медицинской помощи», - сказал Джеффри Хоффман, доктор философии, доцент кафедры. UM School of Nursing и исследователь падений, который работал с командой опроса. «Физическая подготовка может иметь большое значение для сохранения независимости, в том числе для предотвращения падений, но также и от того, насколько хорошо человек реагирует на него и восстанавливается после него. Сосредоточение внимания на профилактике, включая физическое здоровье и активность, а также безопасность дома и социальные факторы, которые могут повысить риск , это важно."
Меньше активности, больше страха
Более трети пожилых людей (37%) сообщили, что они были менее физически активными с начала пандемии. Примерно такой же процент заявили, что после марта 2020 года они проводили меньше времени на ногах, ходьбе или стояли.
Это снижение активности привело к тому, что 27% респондентов заявили, что их физическая подготовка - гибкость, мышечная сила и выносливость - ухудшилась. Согласно ответам на опрос, мобильность - способность передвигаться, в том числе с тростью, ходунками или транспортным средством - снизилась на 25%.
В опросе также задавался вопрос о страхе падения, который испытывали в целом 36% респондентов, почти половина всех респондентов старше 65 лет (46%) и женщин в возрасте от 50 до 80 лет (44%).
Среди всех пожилых людей, которые заявили, что боятся падений, 23% заявили, что во время пандемии страх усилился. Но процент тех, кто сообщил о повышенном страхе падения, был намного выше среди тех, кто сообщил о меньшей физической активности (32%), ухудшении физического состояния (42%) или ухудшенной подвижности (45%).
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, в результате падений ежегодно умирает более 32000 пожилых людей, и в последние годы это число неуклонно растет и, как ожидается, будет продолжать расти по мере старения населения США.
Связь с одиночеством и отложенным уходом
Опрос также дает подсказки о том, как одиночество и отсутствие общения, которые усилились среди пожилых людей во время пандемии, могут повлиять на изменения в уровне активности, мобильности и риске падений, говорит директор опроса Прити Малани, доктор медицины, врач-инфекционист из штата Мичиган, также обученный. в гериатрии.
Процент пожилых людей, сообщивших о падениях, был выше - 32% - среди тех, кто сказал, что им не хватает общения. Эта группа также чаще, чем другие, сообщала о меньшей физической активности и ухудшении подвижности и физического состояния. Национальное агентство здравоохранения опубликовало два предыдущих отчета об аспектах одиночества у пожилых людей, связанных со здоровьем, как до, так и во время пандемии.
«По мере того, как жизнь приближается к нормальной, особенно для большого процента пожилых людей, которые полностью вакцинированы от COVID-19, медицинские работники и близкие должны поощрять больше взаимодействий, которые включают безопасную физическую активность», - сказала она. «Нам нужно наверстать потерянное время и вернуть пожилых людей в нужное русло или вернуться в нужное русло с помощью таких видов движения и укрепления, которые могут защитить их независимость, уменьшив риск падений или серьезных травм, связанных с падением. Еще лучше, если это происходит в сочетании с социальным взаимодействием ".
Хоффман и Малани также отмечают еще один вывод опроса: во время пандемии 28% пожилых людей, получивших травмы в результате падения, либо откладывали, либо не получали медицинскую помощь, в которой, по их мнению, нуждались. Сорок процентов этой группы заявили, что пандемия напрямую связана с отсутствием медицинской помощи. Они добавляют, что людям, у которых наблюдаются длительные последствия падения в разгар пандемии - боль в суставах или снижение подвижности и силы, например, - следует обратиться за реабилитацией и другой помощью, чтобы избежать или снизить риск возникновения каких-либо дальнейших проблем.
«Падения представляют собой серьезную проблему для здоровья и безопасности пожилых людей» , - сказала Элисон Брайант, доктор философии, старший вице-президент по исследованиям AARP. «К счастью, есть много способов снизить риск падения, включая простые домашние модификации, такие как использование более ярких лампочек, удаление ковриков и проверка того, что электрические шнуры убраны с дороги».
AARP предлагает бесплатный контрольный список того, что пожилые люди и их опекуны могут сделать для предотвращения падений дома.
CDC предлагает инструментарий для пожилых людей и лиц , ухаживающих за ними , а также для медицинских работников , чтобы помочь в предотвращении падений.
Результаты национального опроса по здоровому старению основаны на ответах национальной репрезентативной выборки из 2074 взрослых в возрасте от 50 до 80 лет, которые ответили на широкий круг вопросов в Интернете в январе 2021 года. Команда IHPI написала вопросы, а данные интерпретировала и скомпилировала. Ноутбуки и доступ в Интернет , были предоставлены опроса респондентов , которые уже не имеют. Полный отчет о результатах и методологии доступен на сайте www.healthyagingpoll.org вместе с предыдущими отчетами Национального опроса по здоровому старению.