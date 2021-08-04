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04.08
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Смертельно опасное заболевание грозит в первые две недели переболевшим коронавирусом

6:40:588/4/2021Фото: sib-science.info
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Острые сердечно-сосудистые осложнения представляют собой важное клиническое проявление COVID-19.

сердце
Риск острого инфаркта миокарда и инсульта увеличивается в три раза в первые две недели после COVID-19
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Крупное общенациональное исследование, основанное на всех пациентах с COVID-19 в Швеции, проведенное в университете Умео, пришло к выводу, что риск острого инфаркта миокарда и инсульта увеличивается в три раза в первые две недели после COVID-19. Исследование было опубликовано в The Lancet.

«COVID-19 - сложное заболевание, поражающее многие органы, и поэтому мы стремились определить, является ли COVID-19 острым фактором риска острого инфаркта миокарда и инсульта», - говорит Энн-Мари Форс Коннолли, главный исследователь Департамента. из клинической микробиологии и ответственный за исследование, пишет medicalxpress.com.

Исследование основано на 86742 пациентах с COVID-19 и 348 481 человеке из контрольной группы, и на момент принятия для публикации в The Lancet это было крупнейшее исследование такого рода, чтобы определить связь между острым инфарктом миокарда и инсультом после COVID- 19. В ходе исследования исследователи сравнили частоту инфаркта миокарда и инсульта у пациентов с COVID-19 с контрольными лицами в период исследования с 1 февраля по 14 сентября 2020 года. Используя два мощных статистических метода, риск острого инфаркта миокарда и инсульта. был рассчитан после начала заболевания COVID-19.

Трехкратное увеличение риска - мы обнаружили трехкратное увеличение риска острого инфаркта миокарда и инсульта в первые две недели после COVID-19 с использованием обоих статистических методов и даже после поправки на известные факторы риска острого инфаркта миокарда и инсульта, такие как сопутствующие заболевания, возраст, пол и социально-экономические факторы, - говорит Освальдо Фонсека Родригес, эпидемиолог Департамента эпидемиологии, глобального здравоохранения и клинической микробиологии и соавтор исследования с Иоаннисом Кацуларисом.

«Результаты показывают, что острые сердечно-сосудистые осложнения представляют собой важное клиническое проявление COVID-19. Наши результаты также показывают, насколько важна вакцинация против COVID-19, особенно пожилых людей, которые подвержены повышенному риску острых сердечно-сосудистых событий», - говорит Иоаннис. Кацуларис, врач-консультант по кардиологии, доктор философии. студентка кафедры общественного здоровья и клинической медицины.

В исследовании информация из национальных реестров Агентства общественного здравоохранения Швеции, Статистического управления Швеции и Национального совета здравоохранения и социального обеспечения была перекрестно связана для всех зарегистрированных пациентов с COVID-19 и контрольной группы, состоящей из четырех человек, соответствующих каждому случаю COVID-19 на возраст, пол и страна проживания, результаты которых не дали положительного результата на COVID-19. Используя исторические данные реестра стационаров Национального совета здравоохранения и социального обеспечения, были идентифицированы и исключены из исследования лица, перенесшие инфаркт миокарда и инсульт.

«Было бы сложно подсчитать риск того, что COVID-19 способствует развитию острого инфаркта миокарда и инсульта, если бы были включены лица с предшествующим событием. Это связано с тем, что риск повторного острого инфаркта миокарда и инсульта увеличивается после первого острого инфаркта миокарда. инфаркт миокарда или инсульт », - говорит Кристер Линдмарк, врач-консультант по кардиологии и соавтор исследования.

Два статистических метода

Согласованное когортное исследование и исследование серии случаев с самоконтролем были двумя статистическими методами, использованными в исследовании.

«Самоконтролируемое исследование серии случаев - это метод, который первоначально был изобретен статистиком Пэдди Фаррингтоном для определения риска осложнений после вакцинации. Ранее этот метод использовался, чтобы показать повышенный риск острого инфаркта миокарда, инсульта и венозной тромбоэмболии после вакцинации. геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, вызываемая ортохантавирусом Пуумала. Мы имели честь сотрудничать с Фаррингтоном в этом исследовании, которое обеспечило высокий научный стандарт. Это также было отмечено одним из научных рецензентов нашего исследования для журнала The Lancet , "говорит Энн-Мари Форс Коннолли.

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