Хрен поможет всем и каждому

Хрен - это ароматная, острая приправа, которую часто сочетают с мясом и рыбой. Но знаете ли вы, что этот огненный суперпродукт также является отличным источником различных питательных веществ ?
Интересные факты о хрене, остром суперпродукте.
Хрен ( Armoracia rusticana ) - многолетнее растение, произрастающее в Восточной и Центральной Европе. Английское слово XVI века «хрен» не имеет ничего общего с лошадьми или даже редисом. Слово «лошадь» раньше означало «грубый» или «грубый», в то время как «редька» происходит от латинского слова «radix», что означает «корень», пишет food.news.
Удивительно, но хрен - это не редька. Однако оба овоща принадлежат к одной семье.
При подаче соуса из хрена не используйте серебряную сервировочную тарелку, так как тертый корень может потускнеть металл.
Профиль питания хрена
Поскольку хрен часто используют в качестве приправы, маловероятно, что вы съедите достаточно хрена за один присест, чтобы значительно увеличить потребление питательных веществ.
Но даже если вы не потребляете много хрена со стейком или суши, употребление приправы все равно может помочь увеличить потребление необходимых минералов и микроэлементов, таких как:
Кальций
Пищевые волокна
Фолиевая кислота
Марганец
Калий
Витамин C
В одной столовой ложке или 15 граммах приготовленного хрена всего семь калорий. Такой же размер порции также содержит менее одного грамма белка и жира и только два грамма углеводов.
Кроме того, хрен содержит множество полезных растительных соединений, таких как глюкозинолаты, которые распадаются на изотиоцианаты. Эти соединения могут помочь бороться с раком, заболеваниями мозга и инфекциями.
В фитотерапии хрен используется для лечения заболеваний носовых пазух и других состояний, таких как простуда и грипп. Специя обладает острым вкусом и помогает избавиться от выделений из носа и заложенности легких.
Употребление хрена вызывает ощущение жжения в носовых пазухах, носу и горле, поэтому специя используется при простуде и проблемах с дыханием.
В одном исследовании ученые работали с более чем 1500 людьми, которым давали добавку, содержащую 80 мг сушеного корня хрена и 200 мг настурции. Результаты показали, что добавка была так же эффективна, как и традиционный антибиотик, при лечении острых инфекций носовых пазух и бронхита.
Наконец, хрен также используется в качестве домашнего средства от инфекций мочевыводящих путей (ИМП) и кишечных глистов.
Советы при покупке хрена
Корни хрена большие, сужаются к концу. Овощ имеет темно-коричневую кожуру и бледно-белую внутреннюю часть. Его корни обычно натирают на терке и используют для придания пикантности соусам и приправам.
Укус хрена происходит из-за летучих соединений, которые выделяются при терке корня. Если корни не натереть на терке и не подвергать воздействию воздуха, овощ не будет иметь резкого аромата.
Уксус останавливает этот уникальный химический процесс, поэтому большинство коммерческих препаратов из хрена содержат уксус.
Чтобы хрен стал для ваших блюд очень острым, оставьте тертый корень на воздухе на несколько минут.
Если дольше, он начнет обесцвечиваться и высыхать. Чтобы сделать приправу из хрена более мягкой, добавьте уксус сразу после терки.
Выбирайте твердые корни хрена и избегайте корней с кашеобразными или черными пятнами. Не покупайте слишком мягкие или уже высохшие корни хрена. Купите корень хрена в продуктовом отделе продуктовых магазинов или на фермерских рынках.
Устойчив ли хрен?
Коммерческие производители хрена часто используют различные гербициды, в том числе глифосат (Roundup), для борьбы с сорняками и добровольные растения хрена. Овощ легко распространяется, и производители используют гербициды для борьбы с «добровольцами» или растениями, которые растут без посадки.
Производители могут также использовать другие пестициды для борьбы с нашествиями насекомых и болезнями. Чтобы избежать пестицидов, покупайте только органический хрен в продуктовом магазине или на ближайшем фермерском рынке.
Соображения при использовании хрена
Информация о возможных побочных эффектах чрезмерного употребления хрена ограничена. Если вы не привыкли к приправе, лучше использовать ее экономно.
Вот некоторые вещи, которые следует учитывать при приготовлении хрена.
Использование слишком большого количества пряного корня может вызвать раздражение рта, носа или желудка.
Употребление слишком большого количества хрена также может вызвать дезориентацию, обильное потоотделение или потерю сил.
Хрен может вызвать дискомфорт при проблемах с пищеварением, воспалительном заболевании кишечника (ВЗК) или язве желудка.
Еще предстоит определить, безопасен ли хрен при употреблении в больших количествах для детей, беременных или кормящих женщин.
Правильное хранение и приготовление с хреном
Как хранить хрен
Целые корни хрена можно хранить в ящике холодильника несколько недель. Если вы нарезаете хрен, используйте его немедленно.
Тертый свежий хрен, консервированный в уксусе, можно хранить в холодильнике несколько месяцев.
Готовим хрен
Если вы следуете рецепту, в котором требуется свежий хрен, используйте цедер цитрусовых, если вам нужна всего лишь столовая ложка или две. Если вам нужно больше, используйте кухонный комбайн, чтобы приготовить большую порцию.
Если вы натираете хрен самостоятельно, делайте это на хорошо вентилируемой кухне. Надевайте перчатки и защитные очки, так как летучие масла, выделяющиеся при натирании, очень едкие и могут вызывать раздражение.
Корень хрена часто используют в сыром или натертом виде и смешивают с уксусом или другими приправами для приготовления соусов. Приготовление тертого хрена уменьшит его вкус, поэтому добавьте его, когда вы почти закончите готовить.
Как употреблять хрен
Из тертого корня хрена можно делать ароматные приправы и соусы.
Вот и другие способы использования хрена при приготовлении:
Сочетайте приправу с говядиной, морепродуктами или жареными овощами.
Добавьте тертый корень (или домашний хрен с уксусом) в горчицу, чтобы получился острый соус.
Смешайте хрен и кетчуп, чтобы приготовить коктейльный соус для морепродуктов.
Смешайте тертый корень хрена с молочными продуктами, такими как сливки, крем-фреш или сметана, чтобы получить более мягкий соус. Используйте сливочный соус из хрена для ростбифа, лосося или гребешков, а также для жареных овощей, таких как свекла и картофель.
Добавьте немного хрена в заправку для салатов.
Сделайте соус из хрена для вкусных овощных чипсов.
Добавьте тертый хрен в пюре для стейка.
Домашний сливочный соус из хрена
Этот простой рецепт сливочного соуса из хрена идеально подходит для стейков или жаркого.
Ингредиенты на 1 порцию:
3/4 стакана сметаны
2 столовые ложки подготовленного хрена, высушенного и высушенного
1 столовая ложка измельченного чеснока или зеленого лука
1 чайная ложка яблочного уксуса
1/4 чайной ложки кошерной соли
2 капли вустерширского соуса
Щепотка молотого белого перца
Подготовка:
Смешайте сметану, сушеный хрен, чеснок, яблочный уксус, соль, Вустерширский соус и белый перец. Хорошо перемешать.
Накрыть крышкой и поставить в холодильник до использования.
Примечания:
Перед приготовлением соуса хорошенько высушите соус из хрена, чтобы он не был слишком влажным. Чтобы высушить хрен, поместите его в дуршлаг с мелкими ячейками, затем выдавите излишки сока тыльной стороной ложки или вилки.
Как вариант, можно сушить хрен, разложив его на бумажных полотенцах. Вы также можете положить его в холодильник без крышки, чтобы он высох.
Придайте пикантным блюдам свежесть и пикантность, добавив богатый питательными веществами хрен .