Спецвыпуск "«Раковый ад»: от боли без морфина умирал онкобольной" вышел в газете "Курьер.Среда.Бердск" 4 августа 2021
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Спецвыпуск "«Раковый ад»: от боли без морфина умирал онкобольной" вышел в газете "Курьер.Среда.Бердск" 4 августа 2021

8:00:138/4/2021Фото: "Курьер,Среда.Бердск"
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"Курьер.Среда.Бердск"
4 августа 2021 вышла газета "Курьер.Среда.Бердск"

4 августа 2021 вышла газета "Курьер.Среда.Бердск". В нем вы узнаете:


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Дорогие читатели! В апреле 2020 года из-за сложной ситуации с пандемией редакция «Курьер.Среда.Бердск» временно приостановила выпуск газеты. С июля мы начали выпуск, но пока по сокращенному варианту.

Следующий номер газеты выйдет 1 сентября 2021 года.

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Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
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НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
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04.08
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