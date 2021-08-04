Спецвыпуск "«Раковый ад»: от боли без морфина умирал онкобольной" вышел в газете "Курьер.Среда.Бердск" 4 августа 2021

4 августа 2021 вышла газета "Курьер.Среда.Бердск". В нем вы узнаете:
- Откроют онкоцентр в ЦГБ с 2022 года
- «Раковый ад» Бердска: еле выживает без опиумных препаратов онкобольной
- Горожане прорубили в заборе вдоль железной дороги шесть дыр
- Два пилота получили травмы при посадке на аэродроме «Бердск-Центральный»
- Ядовитые трехметровые сорняки заполонили центр города
- Ради сквера вырубают старые аварийные клены за ГДК
- Туалетные страсти: один унитаз на весь городской парк действует этим летом
- Прорывы на водоводе: дважды за месяц питьевая вода топила город
- Свалка около кладбища в 40 000 кубов за 429 млн рублей утверждена
- Коронавирус: ревакцинация, последствия прививки, сколько должно быть антител
- Кто должен дать добро на площадку отходов рядом с аэродромом?
- Новый пешеходный мост через трассу в Новом поселке построят к осени
- Уничтожила въезд в Южный через Рогачева строительная техника
- За 14 млн рублей закатали 1 км разбитой дороги на кладбище
- Колышки со словами «обрушение» воткнули на опасной тропе вдоль моря
- Заглянул в Бердск по дороге в Абакан путешественник-велосипедист
- Индексация пенсий работающим пенсионерам: кому и на сколько повысят?
- Как семьям с детьми получить новые выплаты?
- Сама себя выписала с карантина: ковидная бригада или врач так и не пришли
- Главврач опровергает дефицит лекарств в ковидном госпитале
- Столпотворения нет: второй раз проверяют красную зону ЦГБ
- Спутник Лайт: кому обязательно нужно ставить новую вакцину
- «Я слышала из палат крики, стоны»: жуткие признания пациентки из ковидного госпиталя
- Экс-стоматологию превращают гериатрическое отделение
- Образцовой свалкой признан бердский мусорный полигон
- Без магазина остались жители Речкуновки: просят у власти хоть киоск
- Письмо мэру о туалете: пора узнать о малой и большой нужде бердчан
- Покалеченные в общественном месте получат 100 000 рублей страховки
- Когда огражденный 2-метровым забором парк будут закрывать от горожан?
- Первая контузия, ранение и 442 прыжка с парашютом: как отметили 91-летие ВДВ
- Глухие бердчане занялись флорболом на деньги фонда Потанина
- Тайна исчезновения мемориальной доски легендарному директору «Веги» раскрыта
- Онлайн-музей брошенного на аэродроме самолета выиграл грант
- «Кондор» получил 1,3 млн рублей за поиски останков фронтовиков
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Дорогие читатели! В апреле 2020 года из-за сложной ситуации с пандемией редакция «Курьер.Среда.Бердск» временно приостановила выпуск газеты. С июля мы начали выпуск, но пока по сокращенному варианту.
Следующий номер газеты выйдет 1 сентября 2021 года.