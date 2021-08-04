Какой сегодня церковный праздник 4 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
04.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Какой сегодня церковный праздник 4 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:298/4/2021Фото: pxhere
0

По православному календарю в эту дату почитают Марию Магдалину, мироносицу.

монастырь
Сегодня пост - сухоядение

Православные праздники 4 августа

Мироносицы равноапостольной Марии Магдалины
Преподобного Корнилия Переяславского
Перенесение мощей священномученика Фоки, епископа Синопского

Народные праздники

Марьи добрый день

Этот народный праздник уходит корнями в языческие времена. Предки в этот день чтили Марию-заступницу, хранительницу женщин.

По православному календарю в эту дату почитают Марию Магдалину, мироносицу.

Верующие молятся святой и просят избавить от бесовской одержимости и блуда.

В этот день не принято работать в поле, иначе можно навлечь грозу или град.

Женщины занимаются хозяйственными делами и собирают ягоды в лесу.

Гроза в этот день предвещает изобилие сена.

Приметы


  • Если в этот день обильная роса, то будет плохой урожай льна.
  • День, начавшийся с грозы, может грозой и закончиться.
  • Туман на восходе солнца – к тихой, безветренной погоде.
  • На Марию Магдалину в поле не работают – гроза убьет.
  • Опята появились – к неурожаю грибов.

Источник: my-calend

Жизнь россиян с августа 2021 изменится
Названы основные признаки атеросклероза
Врачи рассказали о новой смертельной опасности перенесенной COVID
Как отреагировала РФ на угрозы США ударить по Черноморскому флоту
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Была пьяная: кем оказалась студентка, убившая ребенка на переходе
Раскрыто, что нашли на трупе убитого министра РФ
Адмирал в Петербурге убил свою семью: что было накануне трагедии
Трагедия в Москве: братья убили жениха на свадьбе
праздникизапретынародные приметыкакой сегодня праздникцерковные праздники
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Какой сегодня церковный праздник 4 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
8:20:29 8/4/2021
Какой сегодня церковный праздник 4 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
БердскСпецвыпуск "«Раковый ад»: от боли без морфина умирал онкобольной" вышел в газете "Курьер.Среда.Бердск" 4 августа 2021
8:00:13 8/4/2021
Спецвыпуск "«Раковый ад»: от боли без морфина умирал онкобольной" вышел в газете "Курьер.Среда.Бердск" 4 августа 2021
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 4 августа 2021 в России и мире
7:40:11 8/4/2021
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 4 августа 2021 в России и мире
БердскПогода на 4 августа в Бердске: сегодня категорические запрещается трогать росу
6:30:46 8/4/2021
Погода на 4 августа в Бердске: сегодня категорические запрещается трогать росу
Хрен поможет всем и каждому
6:00:40 8/4/2021
Хрен поможет всем и каждому
Марьин добрый день: поздравления и милые картинки для всех Марий, Маш, Машенек и Марусь 4 августа
6:00:38 8/4/2021
Марьин добрый день: поздравления и милые картинки для всех Марий, Маш, Машенек и Марусь 4 августа
Магнитная буря 4 августа 2021 года: как мощный геоудар прошелся по метеопатам
5:45:08 8/4/2021
Магнитная буря 4 августа 2021 года: как мощный геоудар прошелся по метеопатам
Девочки становятся редкостью в 21 веке: через девять лет мир потеряет еще 4,7 млн ​​девочек
5:30:49 8/4/2021
Девочки становятся редкостью в 21 веке: через девять лет мир потеряет еще 4,7 млн ​​девочек
Невероятной красоты открытки в светлый праздник равноапостольной Марии Магдалины 4 августа
5:15:01 8/4/2021
Невероятной красоты открытки в светлый праздник равноапостольной Марии Магдалины 4 августа
Заваленный мусором дом выставили на продажу: агенты уверены, в нем есть сокровища
5:00:54 8/4/2021
Заваленный мусором дом выставили на продажу: агенты уверены, в нем есть сокровища
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
04.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
More stories to check out before you go
Keep on reading
Росздравнадзор расследует тяжелый случай заболевания коронавирусом после вакцинации в БердскеПо словам главврача Бердской ЦГБ Аллы Дробинской, нужно выяснять, когда погибшая на самом деле сделала прививку. Уже подтверждаются смертельные случаи привитых от ковида.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Полуголая женщина полыхала на автобусной остановке в НовосибирскеОчевидцы происшествия стали тушить пострадавшую при помощи огнетушителей. Приехавшая на вызов «скорая» забрала неизвестную в ожоговое отделение.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Подробности трагедии: Скончался терявший сознание 8-летний мальчик после отказа в медпомощиИдет внутрибольничная служебная проверка, уже создана комиссия. Вероятно, потом будет и проверка Минздрава, и Следственного комитета.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Жуткое ДТП на трассе Р-256 по Бердском: Грузовик с прицепом вытолкнул в кювет иномарку под Искитимом- видеоНа месте происшествия находятся две кареты скорой помощи. Одна из них - реанимобиль. Известно, что за рулем "Ниссан" находилась девушка, которая вылетела на встречку.Курьер Среда
Group 3
Отменить
' ' '
' ' '