Какой сегодня церковный праздник 4 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 4 августаМироносицы равноапостольной Марии Магдалины
Преподобного Корнилия Переяславского
Перенесение мощей священномученика Фоки, епископа Синопского
Народные праздники
Марьи добрый день
Этот народный праздник уходит корнями в языческие времена. Предки в этот день чтили Марию-заступницу, хранительницу женщин.
По православному календарю в эту дату почитают Марию Магдалину, мироносицу.
Верующие молятся святой и просят избавить от бесовской одержимости и блуда.
В этот день не принято работать в поле, иначе можно навлечь грозу или град.
Женщины занимаются хозяйственными делами и собирают ягоды в лесу.
Гроза в этот день предвещает изобилие сена.
Приметы
- Если в этот день обильная роса, то будет плохой урожай льна.
- День, начавшийся с грозы, может грозой и закончиться.
- Туман на восходе солнца – к тихой, безветренной погоде.
- На Марию Магдалину в поле не работают – гроза убьет.
- Опята появились – к неурожаю грибов.
Источник: my-calend