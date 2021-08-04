Захваченный в Оманском заливе танкер Asphalt Princess направляется в сторону Ирана

Вчера, 3 августа, в Оманском заливе был захвачен танкер Asphalt Princess, который ходит под флагом Панамы. На борт судна, направлявшегося из эмиратского города Хаур-Факкан в порт Сухар в Омане, забрались порядка девяти вооруженных человек, которые захватили судно. Чуть позже стало известно, что экипаж получил приказ следовать в иранские территориальные воды. В настоящее время танкер направляется в сторону Ормузского пролива.
Отметим, что судно принадлежит компании Prime Tankers со штаб-квартирой в Дубае. В 2019 году, нефтяной танкер Riah, также принадлежавший Prime Tankers, "был захвачен иранскими военнослужащими".
Морская торговая организация Соединенного Королевства (UKMTO) во вторник заявила, что рассматривает произошедший у побережья ОАЭ инцидент как "потенциальный захват". Как говорилось в распространенном сообщении UKMTO, инцидент с судном произошел в Оманском заливе примерно в 100 км к северу от эмиратского порта Эль-Фуджайра, сообщает ТАСС.