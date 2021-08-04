Истинное число зараженных коронавирусом в Бердске назвал оперштаб 4 августа
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Истинное число зараженных коронавирусом в Бердске назвал оперштаб 4 августа

8:56:318/4/2021Фото: Минздрав НСО
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Всего в городе зарегистрировано 2132 случая коронавирусной инфекции.

Количество зараженных растет
Количество зараженных растет
Сюжет: Третья волна коронавируса
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По данным оперативного штаба на 4 августа в Бердске под медицинским наблюдением находятся 896 жителей. За прошедшие сутки взято 216 тестов на вирус. Выздоровевших и выписанных за все время пандемии - 1 990 бердчан. На сегодняшний день выявлено 7 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в городе зарегистрировано 2132 случая коронавирусной инфекции.

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