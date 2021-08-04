Можно ли работать с землей на огороде 4 августа в великий праздник Мироносицы равноапостольной Марии Магдалины?

Одну из самых известных женщин, сопровождавший повсюду Христа в последние годы его жизни, которая до встречи с ним была сильной грешницей и блудницей, но сумевшую искренне и от всего сердца раскаяться, почитают сегодня, 4 августа, в православной церкви. Речь идет об известной всем Марии Магдалине, которая была признана святой равноапостольной мироносицей.
Праздник в её честь отмечается не только в православии, но и у католиков, поскольку в дни её жизни не было разделения церкви на христианскую, католическую и лютеранскую. В народе сегодня отмечается её же праздник, но называют его просто Марьин день или Мария Ягодница.
Главной традицией сегодняшнего дня был сбор поспевающих ягод в лесу, на полянах и у себя на участках. К этому времени уже поспевала черника, брусника, кислица, ежевика, а в саду наступала горячая пора сбора крыжовника и оставшейся смородины. Собранная сегодня смородина обладала особыми полезными и целительными свойствами, а потому варенья из неё хранили на отдельной полочке и применяли для лечения каких-либо заболеваний зимой.
Из ягод варили компоты и варенье. Самые мелкие ягодки высушивали и хранились зимой в сушеном виде. Можно было из них заваривать чай, варить морс, который всегда обладал целебными свойствами.
Домашняя работа, такая как уборка в доме, стирка белья или рукоделие, сегодня были под запретом.
Все тяжёлые работы сегодня откладывались, а также работа в огородах и полях сегодня была под запретом. Считалось, что тот кто нарушит этот запрет, может быть поражён молнией. Однако в огороде сегодня оставалась одна обязательная работа и сегодня ее нужно было обязательным сделать. Речь идёт о выкапывании луковиц многолетних цветов. Их положено было убрать из земли и положить на зимнее хранение.
По лунному календарю сегодня также благоприятный день для сбора урожая и его консервации. Из запрещенных видов работ сегодня пикировка рассады, а также пересаживание растений и саженцев с места на место. Неблагоприятны поливы.