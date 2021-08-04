Как избежать тромбоза после прививки от коронавируса, рассказал врач
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Как избежать тромбоза после прививки от коронавируса, рассказал врач

10:43:268/4/2021Фото: Вы принимали препараты, разжижающие кровь после прививки?
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В некоторых случаях придется пить препараты разжижающие кровь.

Некоторым вакцинированным нужно пить препараты, разжижающие кровь
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Американские ученые заявили, что антитела к ковиду провоцируют тромбозы. И поэтому врачи советуют пациентам с хроническими заболеваниями перед вакцинацией пройти коагулограмму. И, в случае обнаружения проблем, начать пить кроверазжижающие препараты. На сайте Национальной библиотека медицины США опубликовали исследование, которое подтверждает, что антитела к SARS-CoV-2 провоцируют тромбозы. Правда, проблемы возникали только в случаях, когда «гликозилирование домена Fc было изменено». Чаще всего подобные изменения встречались у пациентов, переносящих COVID-19 в тяжелой форме.

Этот факт должен насторожить тех, кто собирается сделать прививку. В ряде хронических заболеваний прививка против COVID-19 может ухудшить состояние пациента, отметил российский врач Александр Эдигер.

- При нарушениях свертывающей системы крови и заболеваниях сосудов — состояниях, при которых повышен шанс тромбозов и тромбоэмболий — повышается риск осложнений как при ковид-инфекции, постковидном синдроме, так и при вакцинации. Эти больные в группе риска, и каждый из них должен быть обследован и по нему принято решение о вакцинации или медотводе, - говорит врач.

Также он подчеркивает, что перед вакцинацией лучше всего сделать коагулограмму. При нарушениях в ней лучше всего начать принимать препараты, разжижающие кровь. Отметим, что эта услуга не входит в перечень ОМС.

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